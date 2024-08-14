王座9月上旬掛牌上櫃 直營、加盟、再授權三大引擎全開

王座（2751）14日舉辦上櫃前業績發表會，預計9月上旬掛牌上櫃。董事長王耀輝表示，將持續壯大台灣餐飲市占率，目標台灣每年新開直營店家數約8-10家，並以「橋村炸雞」品牌開啟台灣餐飲市場加盟業務，且持續擴展「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌海外再授權業務，以帶動餐飲、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源持續成長。

王座目前擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩大品牌至美國與香港發展，合計已開出10家門市，逐步提高營收規模，且自2021年起連續三年年營收呈現逐年成長的趨勢，今年上半年合併營收為6.73億元，年增率16.14%。

王座為六角（2732）轉投資之子公司，經營連鎖餐飲管理和加盟業務，目前最大股東為六角，持股比重約7成，以建立「品牌平台中心」為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，亦將國際知名品牌引進台灣，跨足日、韓、中式餐飲，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略布局，歷經疫情品牌汰弱留強，加上疫情前展店的折舊攤提大幅降低，2022年體質調整營運轉盈，2023年基於品牌結構優化，搭上台灣疫後報復性消費紅利，激勵全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，每股稅後盈餘（EPS）6.83元，營收獲利雙創歷史新高。

王座也針對「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」與「橋村炸雞」等中價位品牌進行汰弱留強的策略調整，使得中價位品牌營收比重逐年攀升至今年第2季達78%，並經由調整菜單、優化產品生產程序與送餐流程，提高產品從中央廚房到門市品質一致性，與加強自動化冷凍食品銷售下，於原物料價格波動期間，維持今年上半年毛利率48%，與去年全年相當。

王座去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，並貢獻去年約3,000-4,000萬的營收，至今全台已開幕4家直營店，掀起台灣餐飲加盟市場的詢問度，目標今年第4季在台灣開出首家加盟店，啟動王座品牌台灣市場加盟業務，進而挹注加盟事業相關收入。

至於海外再授權業務，王座輸出旗下「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港加盟，合計今年目標店家數為11家門市，分別是「段純貞」香港5家、美國加州3家，合計8家；「京都勝牛」香港2家，預計第4季再開1家，今年預計3家，王座憑藉餐食運營管理實績，吸引國內外餐食品牌願意將品牌授權，更將代理品牌推向國際展店，以授權再授權的商業模式，展開與同業的差異化營運策略，未來將布局插旗美國西雅圖市場，且每年增加2-3國家或地區的授權，維持每年20%的店家數成長率。