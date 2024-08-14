台北國際物流暨物聯網展 磐儀展示智慧物流新科技

台灣物聯網協會將於8月21日至24日舉辦「2024台北國際物流暨物聯網展」，協會會員磐儀（3594）及旗下磐旭智能將偕同眾廠商，一同展出最新物聯網系統與物流設備，展現倉儲、運輸、物流產業如何與物聯網交織出全新的應用科技。

8月24日也將舉行數位經濟｜智慧物聯網大高雄產業應用趨勢論壇，由磐儀科技及誠研創新共同主持，將探討AIoT智慧應用、企業管理策略、永續綠能科技等多元方案。

磐儀科技持續研發AIoT相關技術以實踐ESG目標，迎向智慧製造，促進減碳及永續發展。磐儀科技將在展會上展出 EMQ-I2801、EMCOME-I94U0、EMCOME-I94M0 等智慧電腦模組，其寬溫及寬壓特性能輕易和各樣運輸、物流應用結合，發揮最大效能。磐儀科技也運用最新邊緣運算技術，結合旗下產品線開發I/O模組，提供一系列智慧運輸、智慧監控等解決方案。

磐旭智能則將展出一系列倉儲、物流、零售手持產品，如強固型平板電腦 HT10，僅1.5公分厚度便於攜帶，搭載條碼掃描器，且配有熱插拔電池，促進倉儲人員工作效率。

其中，GT78 車載物流平板則適用於物流卡車，其8吋大小便於安裝於物流卡車，也易於物流人員閱讀，一機可解決即時導航、庫存簽收的問題。零售方面，PD602 簡易手持 POS 機不僅有輕巧6吋螢幕，同時支援掃描盤點功能，NFC無線支付感應特地至於產品正面，支付細節一目了然。

此外，磐旭智能也積極布局機器視覺應用，透過門禁系統及生物辨識技術，有效管理倉儲人員流動，保障倉儲安全。

台灣物聯網協會理事長及磐儀集團董事長李明誠摯邀請各路優秀企業一同共襄盛舉，交換想法及學習經驗，替物聯網應用和開發持續注入活水。