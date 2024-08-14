桃機力拚今年弭平疫情期間的虧損 客流量上看4400萬人次

疫情過後，全球都在力拚觀光復甦，桃園機場14日指出，今年客運量有望上看4,400萬人次，成長幅度穩定，此外對於今年整體獲利表現，有望在今年把過去三年疫情期間的虧損弭平。至於第三航廈啟用進度，桃機公司表示，2025年中就能先啟用北廊廳，華航（2610）與星宇航空（2646）就能先使用，整體工程則預計會在，預計2027年完工。

桃園機場第一、第二航廈年客容量3,700萬旅次，今年截至7月已達2,600萬旅次，桃機公司預估，年底可達4,400萬旅次，約為疫情前2019年的9成，早已超出容量負荷。未來第三航廈完工後，單就第三航廈就能負荷4,500萬客流量，未來2027年第三航廈啟用後，整體桃機公司的客流量有望達到8,200萬人次。

不過就以目前第三航廈的工程進度，桃機公司說明，第三航廈總經費近1,300億元，分為13標，其中土方及基礎工程已於2022年3月完工，其餘12標已於去年底全數發包，占比最高的「主體航廈土建工程」標案經費445.33億元，因工序複雜，施工困難度高。

桃機第三航站區建設計畫包含航廈主體、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓等工程。其中，航廈主體屋頂面積近10萬平方公尺，相當於16座標準足球場大小，總樓地板面積約58萬平方公尺，將可新增27個機位，包括21個靠站機位及6個遠端機位。

桃機公司董事長楊偉甫指出，第三航廈興建中最大的困難之處就是遭逢疫情，導致缺工、缺料，讓整體工程施作難度增加，且在疫情過後，整體局勢也跟以往大不相同，許多工程人員都已經不在原本崗位上了，雖然已經有以專案方式引進外籍移工，但桃園機場在要維持營運又要趕工情況下，壓力非常大。

楊偉甫說，按照目前進度推估，第三航廈可在2027年完工，明年第1季可先試營運北廊廳，年中就可正式啟用，將增加800萬人次設計容量，華航、星宇優先進駐，預計服務580萬人次；第三航廈主體航廈預計2027年完工，將再增加4,500萬人次設計容量，屆時桃園機場公司旅運人次及收益可望翻倍成長。

至於桃機今年的獲利狀況，楊偉甫則說，由於疫情期間邊境管制，桃機最差的一年僅91萬人次出入境，截至去年仍有54億元虧損，今年隨著旅客回流，可望全數彌平虧損，但未來還有第三跑道、電力建設、基礎建設、焚化爐等3,000多億元投資，桃機會持續滾動式檢討所有的相關基礎建設與營運條件。