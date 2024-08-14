中元節將屆 momo購物「線上代客普渡」銷售雙位數成長

周日為中元節，「線上代客普渡」商機湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網近一周中元普渡法會業績年增雙位數成長，今年momo集結時下最熱門的大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟，以及知名命理雨揚老師、命運好好玩書珩老師的普渡法會選擇；寵物商機潛力無窮，為毛孩祈福的「寵物普渡」掀起一波風潮。

全年香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，信徒遍布全台展現高人氣，momo再度與大甲鎮瀾宮攜手合作推出慶贊中元法會，8月16日前提供補財補庫、祈福補運、淨化磁場等選擇；針對毛孩家庭，momo也推出大甲鎮瀾宮毛小孩普渡法會儀式，內含寵物普品組及金紙組，為家中的毛孩與浪浪們祈福。今年momo更首度與霞海城隍廟聯名祭出中元代客普渡專案，8月25日前888元直接幫消費者組好供品辦到好，也不能錯過。

搶攻最後中元普渡商機，momo即日起至8月18日推出《澎湃慶中元》活動，網羅線上代客普渡、祭祖祈福商品、招財秘寶、除穢用品等3折起，形成新一波中元商機。