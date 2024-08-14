Appier公布第2季財報 營收創新高、營業利益年增4.4倍

AI核心的行銷科技業者沛星數位互動（Appier）14日宣布2024財年第2季關鍵成果與亮點，因關鍵市場的強勁表現，第2季營收82億日圓，再創同期歷史新高，年增32%，毛利創下42億日圓的歷史新高，營業利益3.51億日圓年增4.4倍，營業利益率為4.3%，超標達成獲利。

Appier執行長游直翰表示，主要市場中，東北亞營收年增35%，美國和EMEA年增65%，超越財測預期。因營業利益年增4.4 倍，推升營業利益率至4.3%。

伴隨營運邁入下半年，東北亞、美國和 EMEA 市場優異的表現，彰顯了 Appier 在關鍵市場和垂直產業中強勁的業務動能。因對2024下半年的樂觀展望，Appier首次啟動股票回購，將以100萬股或10億日圓為上限買進股票，體現對股東回報的承諾，也為未來成長奠定了穩固的基礎。

游直翰表示，雖上季日圓嚴重貶值對公司營運帶來負面因素，但強勁營運與需求抵銷負面衝擊。他並看好下半年美國市場增加新產業客戶，展現客戶的多元化，加上在主要市場基期仍低、持續成長，以及日圓匯率轉強等因素，都是 Appier 的利多因素。美國的數位內容客戶、日本電商事業以及亞洲地區的中國大陸客戶出海業務成長，是支持第2季業務營收的動能。展望下半年，美國、日本等地的市場成長仍強。

近期全球消費市場紛傳出買氣下降的負面消息，游直翰指出，行銷科技很多面向，受到景氣的影響很明顯，但Appier的技術「幫客戶賺錢」，需求穩定上升，其他只是以使用介面或是帶動流量的行銷技術可能受到景氣較大影響。

Appier持續在電子商務和數位內容產業積極成長，預期在下半年旺季效應下，延續強勁的成長動能。在營收規模擴大、生產力提升以及持續且嚴謹的費用控管下，Appier預期下半年將延續盈利型成長的穩健步伐。

Appier 持續擴大客戶群，客戶流失率創歷史新低，達到0.574%，顯示 Appier 解決方案對客戶擁有強大吸引力和黏著度，確保其強勁且高度可持續性的成長。季度人均毛利也創下歷史新高，來到582萬，年增23%，顯示出進一步提升的企業生產力。

游直翰表示，目前Appier 位處於 AI 產業生態的應用層，市場定位獨特，並且在數據壁壘、差異化演算法和產業專精知識三方面具有關鍵優勢。近期投資與導入生成式AI橫跨多元面向進行產品創新以推動業務成長，包括將 AI 作為 ROI 驅動引擎、利用 AI 作為促進互動的新介面，以及透過無需編碼、 AI驅動的軟體來提高生產力。內部營運方面，Appier致力於全面轉型為 AI 驅動的組織，透過整合 AI 賦能產品開發，優化客戶管理，並透過標準化工作流程來提升運營效率。