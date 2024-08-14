擁杏子豬排等品牌…直營、再授權與加盟三路並進 王座9月上旬掛牌上櫃

六角國際旗下王座國際餐飲預計將於9月上旬掛牌上櫃，董事長王耀輝表示，王座直營、再授權與加盟三路並進，營運穩健成長，下半年除了段純貞牛肉麵再插旗西雅圖外，韓式炸雞品牌橋村炸雞將開出首家加盟店，將以每年展出10家店的速度擴張版圖。

王座2023年6月登錄興櫃，目前擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等六大餐食品牌，全台共54家直營門市，而海外再授權「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩大品牌至美國與香港發展，合計也已開出10家門市。

王耀輝表示，王座以建立「品牌平台中心」為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，也將國際知名品牌引進台灣，跨足日、韓、中式餐飲，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略布局。

王耀輝也說，歷經疫情品牌汰弱留強，加上疫情前展店的折舊攤提大幅降低，2022年體質調整營運轉盈，2023年基於品牌結構優化，搭上台灣疫後報復性消費紅利，全年營收12.53億元、稅後淨利1.16億元，都創歷史新高。

王耀輝也說，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，至今全台已開幕4家直營店，掀起台灣餐飲加盟市場的詢問度，目標今年第4季在台灣開出首家加盟店，啟動王座品牌台灣市場加盟業務，進而挹注加盟事業相關收入。

至於海外再授權業務，王耀輝表示，王座輸出旗下「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港加盟，合計今年目標店家數為11家門市，分別是「段純貞」香港5家、美國加州3家，合計8家；「京都勝牛」香港2家，預計第4季再開1家，今年預計3家。

王耀輝指出，憑藉餐食運營管理實績，王座吸引國內外餐食品牌願意將品牌授權，更將代理品牌推向國際展店，以授權再授權的商業模式，展開與同業的差異化營運策略，將布局插旗美國西雅圖市場，且每年增加2~3國家或地區的授權，維持每年20％的店家數成長率。