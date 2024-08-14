大陸電商拼多多9月訂單大爆發！掀「搶貨機」大戰 空運運價估將再漲

大陸知名電商拼多多9月開始訂單大爆發，1個月出貨量就需要90班貨機，然而以現在航空貨運市場供給緊張情況，早就找不到大量航空貨運包機，傳出拼多多已尋求大陸官方協助調度大陸的航空貨機協助，第4季勢必上演搶貨機大戰，將進一步推升運價上揚，國內的華航（2610）、長榮航（2618）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）及台灣空運等業者的業績向上攀升。

中菲行空運總裁邱鈞榮也證實，大陸的電商今年以來一直在市場上找包機，大陸電商貨量加入已成為航空貨運主流客戶，使得今年航空貨運美國線「幾乎沒有淡季」，現在每公斤維持在10美元（約台幣320元），這個價格絕對不是今年的最高點，進入9月傳統旺季後，航空貨運價格勢必還會再漲。

大陸的電商不只是拼多多，各家電商到北美航空貨需求量非常大，也因為這樣的原因，中菲行已跟國泰航空合作，9月到12月向國泰航空承租13班747-8貨機，自上海飛往芝加哥包機，目前6架的運能都已經售罄，另外，7架也都在陸續洽談當中，預計在9月就會全部銷售一空。

市場傳出，大陸電商「拼多多」獲官方協調爭取包機，1個月需要6萬噸、90班貨機；以華航是全球第6大的航空貨運業者，目前的總機隊也僅18架，最大的貨運業者是快遞業者自有機隊，電商的需求急速攀升、運力供給不足，大陸電商大舉包機恐造成排擠效應，運價9月起將被推升大漲。

邱鈞榮進一步表示，根據國際航空運輸協會（IATA）發布的2024年6月全球航空貨運市場數據顯示，年度需求持續強勁成長，使得航空貨運上半年表現出色，貨運量超過2023年、2022年，甚至突破2021年的創紀錄水準。

另外，根據統計，今年前7月台灣空運總噸數86.3萬噸，較2023年81.8萬噸增加4.5萬噸，約5.4%；出口較去年成長 9.4%、進口成長6.9%，這樣的數字都已超前2019年空運總噸數85.5萬噸，約成長0.9%。