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臺鹽捐塩麴做義賣 挹注偏鄉學童課輔

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽公司總經理陳世輝（左）代表捐贈塩麴給璞育文教協會理事長黃雅聖（右）。圖／台鹽提供
臺鹽公司總經理陳世輝（左）代表捐贈塩麴給璞育文教協會理事長黃雅聖（右）。圖／台鹽提供

臺鹽支持偏鄉教育，14日舉辦「偏鄉裡的魔法午餐，塩麴送愛行動」，捐贈「鮮選我塩麴」作為義賣品，所得扣除成本後，將全數用於臺灣璞育文教發展協會「鄉村兒童課輔班」營運。

活動當天，臺鹽公司總經理陳世輝、臺灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖、台南市後壁區長陳玉惠、後壁農會總幹事林怡歆、在地長輩、課輔班學童皆參與手作塩麴創意料理活動，並享用美味的塩麴料理，共同度過了一個美好的午餐時光。

臺灣璞育文教發展協會長期深耕北台南，設立「鄉村兒童課輔班」，10年來不間斷提供台南後壁、柳營及新營的弱勢孩童課後照顧及星光晚餐，讓孩子有個等待家長下班的庇護環境，不因無大人陪伴而引發安全疑慮。

臺灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖感謝臺鹽公司的愛心捐贈，他表示，中秋將屆，富有健康概念的塩麴，送禮自用兩相宜，協會將舉辦義賣，期盼廣募社會愛心，讓更多孩子能受益。除此之外，塩麴具有易入菜、好吃等特色，並適用於醃漬食材，可軟化肉質，老師也會帶領孩子一起運用塩麴製作美味的塩麴烤肉片進行義賣。

活動現場，臺鹽特別規劃「塩麴料理DIY課程」，由台南市後壁區長陳玉惠邀請在地長輩前往後壁璞育服務據點，與課輔班學童參與「塩麴健康料理小教室」，一起向王家曼老師學習製作塩麴玉子燒和塩麴燒豬肉飯等創意料理，既增進了學童們的烹飪技能，也藉機向鄉親推廣這款適合長者、孩童食用的萬用調味料-塩麴。

臺鹽公司總經理陳世輝表示，塩麴以稻米天然發酵釀成，後壁是嘉南平原米倉，本次臺鹽公司特別捐贈使用後壁在地台梗9號米製成的「鮮選我塩麴」，作為「鄉村兒童課輔班」義賣品，讓偏鄉孩子能得到更多教育資源，並舉辦手作料理活動，與課輔班學童、在地長輩們分享食農教育、健康飲食概念，創造在地、企業、消費者三方善的循環，歡迎大家一起來支持義賣活動。

中秋 偏鄉教育 創意料理 義賣 課輔班 食農教育

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