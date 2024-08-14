總價千萬內難尋 新北市1500萬內住宅成搶手貨

據實價登錄成屋交易資訊，新北市近五年中古屋成交總價帶的占比變化中，總價1,000萬元以下的住宅交易占比從2020年的51%下滑至2024年的31%。而1,000～1,500萬元總價帶交易占比在2024年正式超車，成為新北市2024年主力總價帶。

觀察新北市近五年中古屋成交總價帶變化，可以發現總價帶1,000萬元以下住宅交易占比大幅減少。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成新北市千萬元以上住宅大增的現象原因有二：一是區域層面，隨著三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上TPASS助力，增進新北市的交通便聯性，促動雙北生活圈不斷向外擴，有效推升新北市全市的房價上揚。

二是政策層面，隨著去年8月新青安上路，在貸款最高可達1,000萬元的優惠下，催動民眾優先選擇1,000萬元～1,500萬元總價帶的物件，以求優惠最大化，因此在上述作用下，近五年新北市1,000萬元-1,500萬元總價帶的交易占比提升明顯。

進一步細觀新北市各行政區2024年主力總價帶占比，可以發現位處蛋白區的五股、三峽與土城的1,000萬元～1,500萬元總價帶占比最高。

陳金萍指出，由於新北核心區域如板橋、中和、永和、新店等區域的房價已高。因此部分消費者在總價考慮下，選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象，帶動五股、三峽與土城的中古屋價格往1,000萬元～1,500萬元區間移動。

進一步觀察今年總價千萬內的中古屋交易占比可以發現，淡水是唯一占比超過50%的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬元內。