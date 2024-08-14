Appier第2季三大市場支持營收 將以10億日圓回購股票

AI核心行銷科技業者沛星互動科技（Appier） 公布上季財報並提出未來展望。上半年遇到日圓貶值的不利影響，Appier仍繳出不錯的成績。主要市場中，美國的數位內容客戶、日本電商事業以及亞洲地區的中國大陸客戶出海業務成長，是支持第2季業務營收的動能。展望下半年，美國、日本等地的市場成長仍強。

因應日圓匯率先前貶值，Appier也首度啟動股票回購計畫，將買回100萬股或10億日圓上限股權，除了維持股價在一定水位，游直翰表示，公司財務穩健、對未來前景樂觀，所以買進股票。