台中三大屯區吸引建商插旗 頂級學區成房市票房保證

政府嚴打房，房市回歸剛性需求，自住客選擇房產時，除重視地段，交通、購物便利性之外，尤其重視學區的教育品質及保值抗跌性，其中台中三大屯區，房市交易最為火熱，惠文、黎明、大墩、東海、衛道、馬禮遜指標學區周邊也吸引包括寶輝、元城、麗晨、大陸、順天、磐鈺等指標傷接連搶進推案，備受關注。

教育資源最豐沛的南屯區，匯聚惠文高中、黎明國中小、大墩國中小等15所優質明星學校，成為南屯當地、甚至是周邊七期家庭的主要學區，加上作為三屯內最早發展的區域，區內發展完熟。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分享，南屯鄰近台中精密園區、工業區等就業中心，具有產業利多，機能部分則有IKEA、好市多及秀泰生活等大型商場，帶來完善的生活機能，其先天優勢和獨特定位為區域挹注強勁補漲動能，若個案又擁有品牌力加持，自然更具創價空間。

觀察近期區域指標推案，深耕台中多年的元城建設，繼19年前的「碧根MOTO館」後，再次於黎明商圈核心的正黎明路上，推出符合綠建築銀級標準的雙塔新案「元城生生」，由於該區素地珍稀、久未有新案推出，一開案反應熱烈。

現場專案郝國舜指出，由於黎明商圈各項機能都發展成熟，是絕無僅有的好地段，因此除了吸引區域客，更來有自台中各區注重生活環境的客群，一天約可接待約20組客人，詢問度相當高。

同樣坐落惠文學區內的個案，如位於河南路、大業路上的「麗晨語山簷」，選用複層植生牆體，高低錯落的植栽槽及其延伸出的簷廊，讓室內保有充足採光及通風對流，為業界少見規劃，近一年實登均價突破6字頭，總價皆在3,500萬元以上。

「鉅陞青山旭」均價已接近7字頭，最高成交單價更達77萬元；此外，「國泰七期森林公園新案」同樣受到關注，基地位於大墩七街、大觀路，將規劃2-3房產品，備受品牌粉絲期待，豐邑惠禮段新案「豐邑匯禮」也將進場。