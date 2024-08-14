新北千萬住宅愈來愈難尋 成交占比5年減近20百分點

近年全台房價上揚，不少蛋白區也變成蛋黃區，過去新北地區房價相對北市被認為相對親民，但現在千萬元內可購得的房屋變得愈來愈少。永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，觀察新北市近五年中古屋成交總價帶占比變化，1000-1500萬元總價帶交易占比在2024年上半年已超車成為主力。

觀察新北市近五年中古屋成交總價帶變化，千萬元以下住宅交易占比從2020年的51%下滑至2024年的31%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這現象原因有二：一是區域層面，隨三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上TPASS助力，新北市交通便聯性大增，雙北生活圈不斷向外擴，推升房價上揚。

另一個因素是政策層面，去年8月新青安上路，在貸款最高可達1000萬元優惠下，民眾優先選擇1000萬元-1500萬元總價帶物件讓優惠最大化。相關作用下，近五年新北市1000萬元-1500萬元總價帶交易占比提升明顯，上半年來到33.5%。

以新北市各行政區今年主力總價帶占比來看，蛋白區的五股、三峽與土城的1000萬元-1500萬元總價帶占比最高。陳金萍指出，新北核心區域如板橋、中和、永和、新店等區域房價已高。部分消費者在總價考慮下，選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象。

而今年總價千萬內的中古屋交易占比，淡水是唯一超過50%的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬內。陳金萍說明，淡水長年供給量較大，造就房價增幅相對平緩，總價也較親民實惠，吸引不少一定預算內購屋族群卡位置產。

另外，林口與其他行政區表現又截然不同，是唯一3000萬元以上成交占比逾二成的行政區。陳金萍表示，林口近年隨科技產業進駐、聯外交通逐步完善以及生活機能逐步到位，加上受益於開發較晚，其市容環境相對良好，深受不少購屋族群青睞，其中不乏產業新貴以及北市換屋族群。