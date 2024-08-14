奧運免費看？ 愛爾達：歡迎有線、無線頻道先轉播帕運

2024巴黎奧運熱鬧結束，四年一度奧運每次都會帶來各種轉播爭議，雖然民眾對於付費支持正版內容及重要體育賽事轉播認知已經明顯提升，但今年再度掀起一波「免費看」的討論，國民黨立委葉元之與台藝大廣電系教授賴祥蔚、文化大學新聞系教授莊伯仲今日召開記者會，盼政府買下五億奧運轉播權，讓奧運成為全民大客廳。

愛爾達則回應，歡迎有線、無線頻道共襄盛舉，先轉播緊接而來的「帕運」，愛爾達免費提供訊號，希望各頻道同業一起空出頻道空間，在8月29日一起轉播巴黎帕運，實踐轉播平權目標。

而愛爾達合作夥伴中華電信董事長郭水義日前也指出，轉播奧運沒有壟斷問題，或者中華電信非獨家不可，當時是因為其他同業沒有加入，中華電信樂觀其成有更多業者一起加入轉播行列，期待同業將意願化成行動，一起加入未來轉播運動賽事行列，大家共襄盛舉一起為國內民眾提供優質的體育賽事活動。

葉元之與學者召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會，公開喊話，希望四年後的洛杉磯奧運，由政府買下五億元的奧運轉播權，並與各電視、網路平台合組「奧運轉播國家隊」，讓全民都能看到奧運賽事。

近年對於奧運轉播到底應該「免費」還是「付費」有諸多討論，有網友認為，為了四年一次奧運，付費一、兩百元訂閱OTT並非無法負擔，愛爾達也指出，偕同無線電視夥伴公共電視與華視 ，提供210小時轉播服務，而中華電信也在OTT平台Hami Video提供免費收看的頻道共8條，不會「看不到」。

而針對立委及學者大動作宣布即將召開的記者會主題，也有網友打趣期盼莊伯仲教授、賴祥蔚教授、葉元之委員加開場次，舉行「政府帶頭追Netflix 讓Netflix成為全民大客廳」記者會、「政府帶頭追迪士尼Plus 讓迪士尼Plus成為全民大客廳」記者會、「政府帶頭追MLB 讓MLB成為全民大客廳」記者會記者會，讓所有的重要國際OTT及運動賽事內容全部免費。（MLB為美國職棒大聯盟）

面對立委及傳播學者呼籲，愛爾達也有四點回應。

愛爾達指出，體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面。再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海。

愛爾達表示，所謂的補助、其實是「獎助」（可參考教育部運動發展基金輔導或獎助提升重大國際賽事觀賞人口作業要點），政府獎勵有意願的業者實施計畫。此外，獎助目的向來都是「奧運+帕運」，並非純「奧運」轉播。

有關傳播學者提出的解方，愛爾達指出，此皆為集權、非民主國家作法。沒提到的先進民主國家如英國BBC、日本NHK，民眾需每年繳交電視稅（年約新台幣7,000元不等費用）後，政府會立法保障民眾「看的權利」。

愛爾達表示，此次巴黎奧運偕同無線電視夥伴公共電視與華視，提供210小時轉播服務，此時數幾乎接近本次中華代表隊、台灣選手在巴黎奧運的出賽時數，加上無線電視必載有線電視法規，我國民眾並無「看不見奧運」的議題。

此外，愛爾達表示，策略夥伴中華電信，在網路平台上提供四個免費頻道，包含中華隊賽事為主的「奧運熱播台」供民眾免費收看，實踐當今國際奧會更加強調的新時代新媒體轉播，也呼應中華電信本次在奧運前夕強調的「數位平權」政策。

愛爾達強調，再次感謝教育部體育署指導，同時也感謝委員與傳播學者的建議指教。我們在此誠懇呼籲有線電視與無線電視頻道同業，能在台灣時間8月29日起的巴黎帕運轉播共襄盛舉(空出頻道)，一起實踐轉播平權的目標。

愛爾達指出，巴黎帕運將自8月29日開始，歡迎有線電視及無線電視頻道同業主動來介接轉播內容，免費提供訊號，一起半夜轉播，支持台灣帕運選手。