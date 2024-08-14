幫新創公司提供國際舞台 KPMG 台灣科技大賽決選出爐

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦「台灣創新科技大賽」，決選結果14日出爐，由發跡高雄、致力於發展碳轉化能源系統的科淨能源奪冠，將代表台灣參與KPMG全球總決賽，與來自24個國家隊伍角逐世界冠軍寶座。

KPMG Taiwan Tech Innovator台灣創新科技大賽今年在台邁入第4屆，於4月起跑、7月徵件截止，最終由書審評審選出TOP15，15家企業專業涵蓋能源、半導體、SaaS、生物科技、資訊科技等範疇。

科淨能源憑藉其獨創碳轉化技術，殺出重圍奪下全場最大獎，獲得前進Web Summit的機票、門票、展攤及媒體採訪曝光，並代表台灣參與全球總決賽。

前十名隊伍還有致力於智慧共享運具系統的運點科技(Moovo Mobility)、打造3D數位病理檢測的捷絡生物科技(JelloX Biotech)、開發新型實體腫瘤細胞療法的昱名生物科技(Rephlmmune Biotechnology)、一站式整合金流雲端平台的應援科技(Oen)、植保機領先品牌擎壤科技(Earthgen Technology) 也順利進入KPMG 龐大的新創生態圈當中，可優先參加KPMG Meet & Match、KPMG Startup Boot Camp等多元豐富的活動、課程。

KPMG安侯建業副執行長暨執行董事郭冠纓表示，KPMG台灣創新科技大賽正是提供台灣新創提升國際能見度的最佳平台，從這次奧運可以得知，台灣也是有獲取金牌的可能，期望優勝隊伍能夠在全球舞台上奪得殊榮，成為世界冠軍。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧也說，從本次台灣決賽入選15家團隊，可以看出新創發展趨勢，特別因應全球暖化，永續及能源創業題目持續受到大家關注，在AI人工智慧崛起的現今，不少的新創也導入生成式AI進行產品的迭代及更新。

黃海寧指出，KPMG台灣在過去黃金十年見證台灣新創從荒漠走向雨林，再從雨林走出一片自己的道路，舉辦超過200場講座與課程、發表超過49篇洞察與趨勢，承諾在未來關鍵十年，持續不間斷投入資源帶領將台灣新創走向國際。