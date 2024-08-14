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一坪659萬！東區店面滿血復甦、創七年新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
東區店面示意圖／台灣房屋提供
東區店面示意圖／台灣房屋提供

大巨蛋開幕，東區人潮回流，也帶動商圈復甦，實價揭露，今年6月三位自然人以1億2,168萬，無貸款買下東區忠孝東路四段約18坪店面，換算平均單價達659.5萬，創下東區近７年的店面單價新高。

台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，該店面之前租客為服裝零售業，目前已經轉入百貨櫃位，以交易總價推算，未來這店面月租金只要高於20萬，就符合收租投資效益。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年東區因國際品牌出走，長期租金偏高，導致人流下滑，店面空置率上升，加上受到疫情衝擊，近年店面交易趨冷。

不過隨著大巨蛋啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使店面行情有回春跡象。

觀察實價登錄資料，近五年東區「正忠孝東路」店面交易僅兩筆，去年有一筆1.3億、55坪店面交易，單價238.4萬，目前為酒商租用中。

東區上一次的高單價交易，為忠孝大安路口店面，32.6坪店面，以總價2.5億成交，單價767萬，目前由精品珠寶業者營業中。

張旭嵐指出，過往東區店面行情好，持有人入手價格高，對出售的期待價格也不會低。雖然現在大巨蛋和松菸人潮，讓東區店面浮現生機，不過目前投資客趨向保守，大坪數店面總價門檻高仍難去化，而低總小店面則因出租率高，較能吸引買方目光。

大巨蛋 租金

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