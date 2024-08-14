快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北買房預算要多少？房仲：千萬宅越來越難找

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
實價登錄數據顯示，近五年間新北市住宅主流總價帶已從1000萬元以下躍升至1000萬元至1500萬元。房市示意圖／永慶房屋提供
實價登錄數據顯示，近五年間新北市住宅主流總價帶已從1000萬元以下躍升至1000萬元至1500萬元。房市示意圖／永慶房屋提供

隨著新北地區房價逐步上漲，永慶房產集團彙整實價資訊指出，新北市1000萬元以下住宅交易，2020年占比51%，但2024年已降至31%，5年內大降20個百分點，1000萬元內可購得的房屋越來越少。

1000-1500萬元總價帶交易占比上升至33%，在2024年正式超車千萬宅，成為新北市2024年主力總價帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成新北市千萬元以上住宅大增的現象原因有二：

一是隨著三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上TPASS助力，增進新北市的交通便聯性，促動雙北生活圈不斷向外擴，有效推升新北市全市的房價上揚。

二是隨著去年8月新青安上路，在貸款最高可達1000萬元的優惠下，催動民眾優先選擇1000萬元-1500萬元總價帶的物件，以求優惠最大化。因此在上述作用下，近五年新北市1000萬元-1500萬元總價帶的交易占比提升明顯。

進一步細觀新北市各行政區2024年主力總價帶占比，可以發現位處蛋白區的五股、三峽與土城的1000萬元-1500萬元總價帶占比最高。

陳金萍指出，新北核心區域板橋、中和、永和、新店房價已高，因此部分消費者在總價考慮下，會選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象，帶動五股、三峽與土城的中古屋價格往1000萬元-1500萬元區間移動。

觀察今年總價千萬內的占比可以發現，淡水是唯一占比超過50%的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬內。

陳金萍說明，淡水由於長年供給量較大，造就其房價增幅相對平緩，總價也較親民實惠，因此吸引不少一定預算內的購屋族群在此卡位置產。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

房價 新北 機捷

延伸閱讀

新北環保兩用袋 7年減近2億垃圾袋用量

新北明辦奧運選手簽名會 詹家姊妹「在國外」不出席

找對門鄰居聊天竟遇死劫 新北婦家門口過馬路遭公車撞死

新北議員憂海砂屋都更進度緩慢 盼拿出魄力也提高容獎

相關新聞

新北千萬住宅愈來愈難尋 成交占比5年減近20百分點

近年全台房價上揚，不少蛋白區也變成蛋黃區，過去新北地區房價相對北市被認為相對親民，但現在千萬元內可購得的房屋變得愈來愈少...

奧運免費看？ 愛爾達：歡迎有線、無線頻道先轉播帕運

2024巴黎奧運熱鬧結束，四年一度奧運每次都會帶來各種轉播爭議，雖然民眾對於付費支持正版內容及重要體育賽事轉播認知已經明顯...

一坪659萬！東區店面滿血復甦、創七年新高

大巨蛋開幕，東區人潮回流，也帶動商圈復甦，實價揭露，今年6月三位自然人以1億2,168萬，無貸款買下東區忠孝東路四段約1...

台中機場拚國際化 全台第三大航空城該如何定位？

台中市拚國際化，首先要有一個國際機場，但如何辦到，又有哪些挑戰待克服？

新北買房預算要多少？房仲：千萬宅越來越難找

隨著新北地區房價逐步上漲，永慶房產集團彙整實價資訊指出，新北市1000萬元以下住宅交易，2020年占比51%，但2024...

「仁來瘋」威力大 信義房屋營收大增、下半年這麼看

信義房屋（9940）13日舉行113年第2季法說會，信義房屋表示，國內因6月掀「仁來瘋」，推動台股多頭趨勢，科技族群獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。