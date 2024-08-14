新北買房預算要多少？房仲：千萬宅越來越難找

隨著新北地區房價逐步上漲，永慶房產集團彙整實價資訊指出，新北市1000萬元以下住宅交易，2020年占比51%，但2024年已降至31%，5年內大降20個百分點，1000萬元內可購得的房屋越來越少。

1000-1500萬元總價帶交易占比上升至33%，在2024年正式超車千萬宅，成為新北市2024年主力總價帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成新北市千萬元以上住宅大增的現象原因有二：

一是隨著三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上TPASS助力，增進新北市的交通便聯性，促動雙北生活圈不斷向外擴，有效推升新北市全市的房價上揚。

二是隨著去年8月新青安上路，在貸款最高可達1000萬元的優惠下，催動民眾優先選擇1000萬元-1500萬元總價帶的物件，以求優惠最大化。因此在上述作用下，近五年新北市1000萬元-1500萬元總價帶的交易占比提升明顯。

進一步細觀新北市各行政區2024年主力總價帶占比，可以發現位處蛋白區的五股、三峽與土城的1000萬元-1500萬元總價帶占比最高。

陳金萍指出，新北核心區域板橋、中和、永和、新店房價已高，因此部分消費者在總價考慮下，會選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象，帶動五股、三峽與土城的中古屋價格往1000萬元-1500萬元區間移動。

觀察今年總價千萬內的占比可以發現，淡水是唯一占比超過50%的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬內。