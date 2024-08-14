「仁來瘋」威力大 信義房屋營收大增、下半年這麼看

信義房屋（9940）13日舉行113年第2季法說會，信義房屋表示，國內因6月掀「仁來瘋」，推動台股多頭趨勢，科技族群獲利了結，加上民眾通膨預期心態，擔心晚買會更貴，換屋、長期置產族群陸續進場，信義房屋仲介、信義代銷交易量持續提升，日本信義的營收亦見成長。

信義房屋分析，市場資金充沛，加上房市政策仍有助於房市交易量的維持，民眾購房信心不墜，使得全台建物買賣移轉棟數9.58萬棟，與去年同期年增28.28%。

另一方面，上半年日圓持續走貶，日本信義積極舉辦物件說明會，信義房屋及其子公司仲介本業單季合併勞務收入達42.30億元，年增35.29%。

總計信義房屋113第二季合併營收達42.86億元，年增23.13%，合併淨利6.85億元，年增33.42%，其中歸屬本公司業主淨利6.78億元，每股盈餘0.92元。

展望今年下半年，信義房屋表示，商用不動產方面，今年產業投資動能續強、自用剛需旺盛，持續激勵建商購入土地存貨，因此樂觀看待全年商用不動產及土地市場交易表現。

一、二手房部分，近期股市表現振盪，加上銀行房貸緊縮，雖可能影響買氣，但亦可能出現在股災下之房屋供給反而增加。整體而言，新青安政策屆滿前，買氣仍會維持一定的熱絡程度，總價在700~1,500萬元小宅預計仍將受惠。

下半年雖可望延續上半年房市的一定熱度，但依舊存在許多的不確定因素，需持續動態觀察，短期內賣方市場態勢並未改變，只是不會像上半年那般明顯。