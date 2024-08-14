面對2050碳中和挑戰 中鋼開發高再生料低碳鋼品

為響應政府推動低碳轉型政策，及國際科技業大廠相繼要求供應商提高再生材料使用比率，中鋼突破技術瓶頸生產高再生料鋼品，鍍鋅鋼品RC12、RC20及RC40的合計銷售量更大幅增長，今年更結合集團子公司中龍鋼鐵的電爐添加鐵水產製技術，再完成鍍鋅鋼品RC60開發，助客戶開闢低碳藍海新市場。

中鋼從前年開始推出高再生料鍍鋅鋼品，訂單量也大幅增長，從前年銷售約8300公噸，成長至去年約2萬5900公噸，年增達212%，今年截至7月的銷售量也已達到去年整年水平，多家全球領導品牌的國際科技業大廠皆導入中鋼高再生料鋼品，涵蓋的產品包括電腦、家電、伺服器及傢俱。

中鋼技術團隊為順應客戶未來更高再生料鋼材需求，挑戰生產更高再生料占比的綠色鋼材，但考量中鋼轉爐添加廢鋼最高30%的極限，另結合集團子公司中龍鋼鐵，逆轉原先轉爐鋼液送電爐澆鑄的製程，改採行電爐添加鐵水再串接轉爐的創舉，在電爐中利用廢鋼添加鐵水的冶金優勢，冶煉出媲美高爐製程水準的高品級鋼材。

中鋼表示，中鋼繼鍍鋅鋼品RC12在2021年通過UL 2809 RC12（Recycled Content廢鋼含量12%以上）認證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業後，再於2022年及去2023年分別取得鍍鋅鋼品UL2809 RC20及RC40認證。

中鋼說，過去冶煉平均添加廢鋼含量約10%，如要進一步提高廢鋼比率至10%以上，會使得煉製過程反應不同以往，但面對2050碳中和挑戰，中鋼完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，「增用廢鋼」就是重要的多元減碳路徑之一。