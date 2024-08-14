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漢翔上半年每股賺1.46元 砸3億赴美設廠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢翔（2634）昨（13）日舉辦線上法說會，第2季受到高教機交機遞延影響不如預期，單季稅後純益5.7億元，年減24%，每股純益0.61元；累計上半年稅後純益13.7億元，年增6.2%，每股純益1.46元。

漢翔表示，在年底以前將會趕上交機進度，扭轉單季獲利下滑的情況。至於前進美國亞利桑那州設廠，預計投入1,030萬美元（約新台幣3.34億元），由於考量到美國航天軍工產業會優先保護美國國內供應鏈，漢翔想要持續增加接單，美國設廠就有其必要性，因此透過美國全資子公司赴美投資。

漢翔指出，愈來愈多美國軍工相關的業者來到台灣參訪找合作夥伴，日前「美國猶他州航太暨國防協會」及美國國防部助理部長薛瑞福低調來台灣拜訪，據了解，都會參訪漢翔，漢翔是國內的航太龍頭老大，軍工研發生產實力受到美國相關廠商注意。

尤其漢翔完成複雜度相當高的鳳展專案已結案，國軍主力戰機139架F-16V如期升級交付空軍；勇鷹高教機去年底由董事長胡開宏領軍，親自飛交四架勇鷹，達成年度交機17架的目標，漢翔的「勇鷹」高教機今年度預計生產18架、2025年18架、2026年三架，自主研發實力受到重視。

除國機國造，漢翔業績成長題材在今年各項布局都開始收割，發動機業務客戶來自奇異（GE）與勞斯萊斯（Rolls-Royce）等國際大廠，承製多款發動機零組件，推估營收貢獻幅度可望與勇鷹高教機不相上下。

漢翔長期深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機及商務噴射機市場，另投資廠房及精進改善以達到客戶要求，已規劃投入發動機鑄造產能擴充及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈提升市場競爭力，並進一步布局發動機維修、修理和大修（MRO）市場。

漢翔 美國 高教

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