上銀上半年每股賺2.76元

工具機類股上半年獲利前四強昨（13）日出爐，依序為零組件類的上銀（2049）、健椿，及整機廠百德、程泰。各家大廠對下半年營運展望多持審慎樂觀看法，認為隨著日圓止貶回升，美國近期有望降息，下半年營運將優於上半年。

傳動與控制科技大廠上銀科技昨天公布上半年合併財報，合併營收116.89億元、年減5.1%，稅後純益9.77億元、年減8.7%，每股純益2.76元，雖低於去年同期，但仍為工具機類股獲利王。

工具機類股上半年獲利前四強

排名第二的精密主軸廠健椿，產品不但供應工具機廠，也積極布局半導體所需晶圓切割主軸，上半年稅後純益1.34億元、年增達219.0%，每股純益2.29元，獲利創同期新高。

五軸加工機大廠百德近期接單以航太、能源及風力發電等產業為主，上半年稅後純益1.07億元、年增57.3%，每股純益1.95元，為近六年同期新高。

工具機龍頭廠程泰上半年稅後純益2.07億元、年減14.1%，每股純益1.88元，雖不如去年同期，但第2季獲利已見提升，單季稅後純益1.67億元，季增317.5%、年增62.1%，每股純益1.52元。

上銀近期來自半導體、航太、自動化、基礎建設所需大型設備等產業訂單持續回升，7月自結合併營收21.21億元，月增0.9%、年減5.5%，為近十個月新高；累計今年前七月合併營收138.10億元、年減5.1%，年減幅逐步收斂。

目前上銀線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約三個月，部分滾珠螺桿交期超過三個月。董事長卓文恒預期，營運將逐季緩步上升，下半年接單及出貨會比上半年好，全年獲利目標優於去年。

百德昨天舉行法說，總經理謝天昕說，聚焦航太、半導體、醫療、乾淨能源等可持續、高成長產業，而氫能源加工設備的客戶英國電池廠Ceres也與台達電、Denso等大廠合作，未來幾個月將會有好消息。

程泰董事長楊德華指出，目前工具機產業景氣仍未明朗，不過近期日圓由貶轉升，有助台廠接單，加上美國可望降息，大陸製造業汰換設備有龐大商機，預期下半年營運會比上半年好。