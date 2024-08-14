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中鋼發永續債 籌300億銀彈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼昨（13）日舉行董事會通過財報。 聯合報系資料照
中鋼昨（13）日舉行董事會通過財報。 聯合報系資料照

中鋼（2002）昨（13）日舉行董事會通過財報，今年第2季稅後純益達13.2億元，年增33%，單季每股稅後純益0.09元。董事會同時決議，最高發行300億元國內無擔保普通公司債或永續發展債券。展望鋼鐵後市，中鋼指出，第4季將是關鍵。

中鋼今年上半年營業收入達1,883億元，營業毛利88億元，稅後純益27億元，每股純益0.13元。鋼界人士指出，第4季是傳統鋼鐵產業旺季，中鋼盤價有機會上漲，屆時產銷進入正軌，將挹注中鋼營收獲利，有助優化財報表現。

中鋼董事會決議內容
中鋼董事會決議內容

根據最新商情顯示，中鋼業務部門認為美國鋼價起漲，鋼市即將回神，同時為避免影響市場信心，據悉9月盤價仍將維持平盤。以8月盤價為例，業務會議上專家建議每公噸可調降500元，最終這項議案被否決、8月盤表面平盤，目前9月盤的情況類似，後續再以專案折扣因應。

中鋼董事會昨天決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，最高不超過300億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，發行期間以不超過10年為原則。

中鋼指出，發行債券目的在於充實營運資金及償還債務、支應業務擴展相關資本支出，以及轉投資事業等符合法規的範圍的中長期資金需求，以強化財務結構。有關要發行的無擔保普通公司債或永續發展債券的每張面額、發行價格與發行利率等，中鋼表示，目前尚未確定，但利率將會視市場狀況、採有利的方式發行。

中鋼專家指出，美國鋼價開始回漲，但影響最大的還是亞洲鋼價持續下探，中國大陸對台熱軋報價每公噸落到490美元至500美元區間，與國內行情差距上達80美元，加上越南高爐廠報價繼續走低，並對大陸鋼材祭出傾銷控訴，將課徵20%以上高額反傾銷稅，鋼市風聲鶴唳。

上市鋼廠主管指出，市況嚴峻考驗很大，原本預期中鋼9月盤價將很難再維持平盤，下跌的可能性大增，目前有大廠傳出希望中鋼新盤價每公噸要跌40美元，有些則表達要降價50美元才夠。

中鋼 債券

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