中鋼高層人事 董事會沒討論

中鋼（2002）昨（13）日召開董事會，但未將董事長等高層人事排入議案，引起業界關注。由於前董座翁朝棟退休後，由總經理王錫欽代理的三個月期限將屆，中鋼工會盼董總人事案儘速底定，且能由「中鋼人治理中鋼」。

中鋼總經理王錫欽代理董座職務將於9月期滿，加上目前國際鋼鐵產業面臨碳淨零等議題，鋼鐵景氣更陷入嚴重低潮，中鋼工會指出，期待政府盡速拍板，讓公司高層人事早日內升確定，帶領中鋼及台灣鋼鐵產業向前行。

昨天中鋼召開董事會通過上半年財報及年度永續報告書核議案，但未將董事長等高層人事排入議案，引起業界關注。

中鋼工會理事長陳春生表示，金管會規定，上市公司總經理代理董事長職務期限最長三個月。中鋼前董座翁朝棟今年5月18日提前申請退休獲准後，中鋼總經理王錫欽代理董座職務，從6月接到公文起算，代理的期限將到9月截止。陳春生指出，工會立場是「中鋼人治理中鋼」，公司高層一定要內升，只有中鋼人最專業，也最了解中鋼面臨的困難及處境，找出應變之道。

當前中鋼面對全球碳中和、節能減碳、徵收碳費、碳淨零與多元能源等議題，加上鋼鐵產業低潮，經營環境考驗嚴苛，更需要由專業領導，以穩定士氣、提振信心。

陳春生說，中鋼工會的立場已向層峰傳達，此次董事會連高層人事議案都沒有排入議程，「他也很意外」，期待主管單位早日拍板。