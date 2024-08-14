美時與保瑞鎖定美國市場 轉單可期

生醫族群今年上半年財報大致出爐，總獲利以美時化學製藥（1795）的23.68億元居冠，每股獲利由保瑞（6472）以18.68元拿下寶座。生醫族群每股獲利排名前十名公司之中，隱形眼鏡三雄晶碩（6491）、精華（1565）、視陽（6782）都比去年同期明顯成長。

生醫獲利前十強的公司中，美時與保瑞同樣都是鎖定美國市場為主要成長動能，雖然兩公司成長策略大不相同，保瑞靠持續併購來壯大版圖，今年一口氣買了兩家美國藥廠；美時則靠血癌學名藥Lenalidomide對美國出貨的強勁成長。

展望後市，隨著美國「生物安全法案」將上路，兩家公司未來都有機會享受美中之爭的轉單效應。

隱形眼鏡市場今年第3季起進入銷售旺季，法人估計，晶碩、精華、視陽三公司不僅獲利成長更令人期待，隨著3C產品片刻不離身，加上進入超高齡化社會，視力矯正需求大增中，整個光學族群都將持續成為生醫類股獲利前段班。

此外，包括血糖量測大廠泰博、美容及保健品牌大廠軒郁、農業生技大廠正瀚、醫美通路品牌達爾膚、及眼鏡通路業者大學光等公司，今年上半年各擁題材，每股獲利都較出4元以上好成績，凸顯台灣生醫族群成長的多樣性。