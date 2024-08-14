併購美藥廠效益 保瑞上半年 EPS 18.68元稱冠生技股

指標生醫公司保瑞（6472）、藥華（6446）昨（13）日公布上半年財報，其中，保瑞上半年獲利動能強，每股賺逾18元，是同族群的每股獲利王；新藥公司藥華藥上半年每股賺3.05元、獲利轉正，創下歷史新高紀錄。

保瑞受惠併購美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）廠的效益，第2季單季稅後純益逾11.72億元，年增69.3%，每股純益（EPS）11.61元，總計今年上半年EPS 18.68元，穩居生技股獲利王。

保瑞表示，部分財務表現受到併購後一次性項目影響，如排除併購相關的一次性費用，第2季合併USL後的常態性合併營業費用約8億元，遠低於財報所揭露的12億元，如將併購產生的一次性廉價購買利益排除，則稅後純益約8.3億元，調整後EPS約為7.8元，仍較第1季成長逾一成，為最近五季以來的新高。

生技五強今年上半年獲利表現

保瑞表示，全球市場銷售業務在納入USL的藥品銷售貢獻後，第2季起合併營收36.4億元，貢獻集團整體營收約72%。

展望後市，保瑞6月底宣布收購的美國無菌製劑廠，預計於8月下旬正式交割，該廠為保瑞在美國本土擁有的第三座生產基地、在全球市場的第十個藥廠據點，正式接廠後可大幅強化保瑞在全球CDMO的製程技術與開發能力。

保瑞董事長盛保熙表示，在上半年積極布局美國市場的策略執行下，併購項目的業務整合與效率提升將會是未來12個月的執行重點，保瑞集團已站在客戶的需求之前，提前做好準備，在各個併購事業持續整合下，營運成果將逐季提升。

另外，藥華藥昨也公布上半年財報，上半年稅後純益約10.1億元，扭轉過去虧損的紀錄，每股純益交出3.05元的佳績。

另根據昨日公告第2季單季稅後純益約6.79億元，去年同期為虧損，每股獲利為2.09元，較首季獲利翻倍，單季、上半年獲利同步創下歷史新高紀錄。



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