備戰塞港 長榮砸119億租櫃

長榮（2603）百億租櫃，迎戰全球大塞港。長榮海運與榮運昨（13）日同步召開重大訊息記者會，長榮海運表示，因應營運需求，將向榮運承租22.3萬只貨櫃，租賃期間介於2.33年至9.34年之間，預估租金總金額為3.69億美元（約新台幣119.5億元）。

中東地緣戰爭問題讓亞洲到歐洲路迢迢，全球船舶大繞行，造成每個航次最少要增加四艘船舶投入，因為要增加船型，已經造成各航線服務的船型混亂。

國內的物流業分析，海運市場動盪之際，船舶在海上的時間拉長，貨櫃使用期也會跟著增加，船公司一定要能提供足夠的貨櫃，才能做更多的生意。

全球貨櫃輪進入旺季，市場缺櫃、缺船造成運價高漲；海運業者要想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率，現在艙位真的非常吃緊，未來的運價還是看漲，所有的訂艙、訂櫃作業都要提早才能確保貨物順利出口。

紅海危機已經嚴重影響船舶供需概況，目前已經呈現船舶、貨櫃供需失衡，如果無法提供給客戶貨櫃，就會做不到生意。

物流業者進一步分析，兩大罷工因素對於海運市場供、需勢必造成另一波影響，貨櫃的需求量更大。