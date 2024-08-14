LINE GO導入納智捷n7電動車 10月推減碳計程車

LINE GO今天宣布，10月推出多元減碳計程車，導入裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）電動車款n7為營業用車，預期減碳車輛數量將突破3000輛。

LINE GO透過新聞稿表示，推動營業用車電動化，預計10月推出多元減碳計程車，並與納智捷及格上租車攜手導入LUXGEN電動車款n7，整合租賃、充電及6年或60萬公里電池保固，讓n7成為營業用車，持續整合納智捷、格上租車資源招募司機。

LINE GO指出，累積用戶數突破400萬名會員，合作駕駛1萬4000名，在導入n7車型及多元減碳車服務後，目標突破3000輛減碳車。

除了油電車款，LINE GO表示，持續整合資源增加純電動計程車數量，串聯充電漫遊服務、電動車保修及原有燃油車收購等服務，擴大LINE GO eMaaS（EVMobility as a Service）電動車生態圈。

2023年10月上旬，通訊軟體LINE與裕隆集團共同宣布推出LINE GO一站式整合交通移動服務。根據官網資料，TaxiGo 創立於2017年，2019年更名為LINETAXI，2023年擴大服務範疇，新增共享車租車服務，並更名為LINE GO。