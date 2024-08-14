完工交屋認列下…建商純益大增 下半年更好

指標建商財報陸續出爐，在完工交屋認列下、獲利衝高，昨（13）日包括潤泰新（9945）、長虹（5534）、興富發（2542）、皇翔（2545）、遠雄（5522）、力麒（5512）、新潤（6186）及新美齊（2442）等企業發布財報，第2季表現出色，推升單季、上半年獲利大增，預期下半年動能會更強。

指標建商上半年營運概況 指標建商的財報中，每股獲利以潤泰新、皇翔兩家表現最佳，潤泰新受惠轉投資南山人壽的收益助攻，上半年認列約58億元獲利，推升潤泰新上半年稅後純益大賺超過百億元、達109.39億元、年增122.8%，每股純益4.01元，今年上半年已經獲利已經賺贏去年全年。

皇翔今年完工案量近百億元，加上成屋的豪宅案「皇翔御琚」出售挹注，推升上半年稅後純益來到14.01億元，去年同期則為虧損，每股純益4.28元。

至於其他在昨天公布財報的建商中，長虹、遠雄及新潤等表現也不俗，在個案逐漸完工交屋下，第2季獲利明顯優於第1季，與去年同期的低基期相比，特定建商單季獲利甚至出現百倍的增幅。其中，長虹第2季稅後純益3.71億元、年增7,549.4%，每股純益1.28元；累計上半年稅後純益4.58億元、年增207.5%，每股純益1.58元。

遠雄第2季稅後純益10.37億元，年增130倍，每股純益1.33元；累計今年上半年稅後純益14.75億元、年增32.9%，每股純益1.89元。

新潤第2季稅後純益2.08億元，年增1291.5%，每股純益1.39元；累計上半年稅後純益3.39億元，年增575.7%，每股純益2.26元。

值得注意的是，下半年不少建商即將進入完工交屋高峰，長虹、遠雄預計今年分別有180億元、200億元左右的完工量，而新潤則有五筆建案完工，完工量約130億元，其中7月售出的新潤新莊新知商辦大樓，總金額29.9億元，有望在年底前交屋認列，衝高第4季業績。

興富發火力集中下半年，預計全年有五案、總完工量約359億元，且明年起更將有800億元的新屋完工量，2027年則來到千億元以上，進入入帳高峰階段，未來五到六年的完工個案達40筆，完工金額逾4,485億元。

疫情後的海量推案潮，逐漸進入完工階段，今年可謂是建商的黃金元年。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，營建族群迎來2008年金融海嘯後的完工量高峰，今年是個起始點，最快在2026年可以見到業績爆炸性成長。