長榮上半年大賺逾兩股本 貨櫃三雄財報驚豔市場

長榮海運（2603）第2季大賺，上半年獲利突破兩個股本。長榮昨（13）日公告第2季財報，單季稅後純益294.5億元、年增478.5%，每股純益（EPS）約13.7元，上半年每股純益達21.86元。

受惠於運價大漲，貨櫃三雄上半年繳出讓市場驚豔成績單，合計狂賺863億元，相當於每天賺4.8億元。法人預期，三雄下半年營運有望優於上半年，全年獲利、配息都備受期待。

法人指出，台灣三家貨櫃航商過去三年配發股息超過每股150元，發放逾3,000億元，平均每年配發千億元，相當於台股全體股息的5%。近期航運ETF將開始募集，三雄的高配息政策，更受到投資人的關注。

長榮昨公布第2季財報，單季稅後純益為294.5億元、年增478.5%，每股純益13.7元。累計上半年稅後純益達468.4億元，年增362.1%，毛利率28.1%，每股純益達21.86元。

陽明上半年稅後純益232.67億元，年增率為611%，每股稅後純益6.66元；萬海上半年稅後純益為161.92億元，去年同期虧損44億元，今年上半年每股稅後純益為5.77元。

法人分析，長榮海運不只是第2季獲利出色，第3季獲利想像空間更大，日前公布的7月分營收突破睽違已久的500億元大關，金額達543.97億元，寫下近22個月以來的新高。

貨櫃輪業界推估，根據船舶到港的時間推估，全球運價於5月開始急速飆漲，預估高運價將會陸續顯現貨櫃三雄7、8月營收；雖然近期運價回檔約一成，然而，中東地緣政治持續性影響，市場船舶供需吃緊，再加上，下半年進入感恩節、新年等節日貨載的需求，使得長榮海運第3季獲利繼續看俏。

紅海危機對於長程線衝擊最大，歐洲線跟美東線的漲幅最大，長榮的營運早已調整到最佳狀態，全球競爭力不容小覤；尤其長榮海運歐洲早就全部投入2.4萬TEU的大船在營運，隨著紅海危機無解，長榮歐洲線的營收、獲利挹注會比其他業者還顯著。

長榮海運也指出，海運公司沒有辦法掌握任何運價的變動，中東地緣政治問題複雜，航商在不能確保船舶安全情況下不敢重返紅海，全球運價變動最終還是要看供需變化，現在海運公司能做的事，只有全力提高船舶跟貨櫃的周轉率，增加對於客戶的服務。