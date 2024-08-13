台灣首席拍賣官陸潔民 大師講座分享「藝海星燈30年」
有台灣首席藝術拍賣官之稱的陸潔民，從工程師轉職藝術工作，在藝術市場累積超過30年的心得，這樣的跳Tone人生，十分吸引大眾的好奇，13日在8月份建經協會大師講座上，他特別以「藝海星燈30年」為題，與會員分享這一路走來、優游藝海之間的心境。
陸潔民指出，他以藝海「星燈」為題，正是揭示這30年來始終秉持著星(北極星)燈(燈塔)的精神，在複雜的藝術市場中找到正確的觀念，喚醒喜歡藝術的人的靈魂。
被問到藝術收藏該如何入門？陸潔民表示，很多人一開始都說：「我不懂」，但其實，好好看一幅畫、一件作品，「看久了你就懂了」。
至於如何提升藝術鑑賞能力，陸潔民說，最重要的是培養感知力、想像力與解析力，並且循序漸進。感知力是不經大腦直接感受，可以從品好酒、聽音樂、看畫展等慢慢培養。
想像力則要從生活體驗中累積，鍛練審美的特殊看法；解析力可以自問：為什麼喜歡這件作品開始，培養自己的審美觀或標準，不一定非要跟別人一樣，但一定要知道為什麼。
台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，陸潔民是財團法人中華民國畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官，出版作品有《JIMMY LU優游藝術路》及《陸潔民藝術收藏投資六講》等。
陸潔民對於國際化的藝術收藏與投資、亞洲藝術市場的剖析、拍賣市場觀察、藝術博覽會的發展現況、畫廊的經營模式、藝術家與市場供需等藝術領域都有深入研究；再加上在藝術市場積累超過30年的心得，都讓這場分享顯得彌足珍貴。
陸潔民是美國西北理工大學電機工程碩士，原本在美國矽谷擔任工程師，因巧遇北京畫院畫家趙秀煥老師，從此開啟優游藝術之路。
1990年赴荷蘭阿姆斯特丹梵谷美術館觀賞梵谷逝世一百周年紀念大展，更是調動起他心中對藝術有興趣的老靈魂，毅然決然從科技領域跨到藝術界，自1991年起成立藝術工作室與畫廊，從事藝術顧問與經紀人工作。
陸潔民認為：「收藏是深度的欣賞、欣賞是深度的投資、投資是深度的收藏」。他樂於向大眾分享藝術生活，在新竹IC之音廣播電台主持節目「藝術ABC」，同時也是ART TAIPEI台北國際藝術博覽會顧問、上海城市藝術博覽會顧問、深圳國際藝術博覽會顧問，推廣藝術收藏不遺餘力。
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