快訊

「直接叫律師告他」柯文哲直言不必對質端木正 黃珊珊明赴北檢提告

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

PPI增幅低預期！美早盤股債齊揚 輝達衝高2%為美銀反彈首選股

台灣首席拍賣官陸潔民 大師講座分享「藝海星燈30年」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣首席拍賣官陸潔民（左4）以「藝海星燈30年」為題，分享優游藝海的心境。記者宋健生/攝影
台灣首席拍賣官陸潔民（左4）以「藝海星燈30年」為題，分享優游藝海的心境。記者宋健生/攝影

有台灣首席藝術拍賣官之稱的陸潔民，從工程師轉職藝術工作，在藝術市場累積超過30年的心得，這樣的跳Tone人生，十分吸引大眾的好奇，13日在8月份建經協會大師講座上，他特別以「藝海星燈30年」為題，與會員分享這一路走來、優游藝海之間的心境。

陸潔民指出，他以藝海「星燈」為題，正是揭示這30年來始終秉持著星(北極星)燈(燈塔)的精神，在複雜的藝術市場中找到正確的觀念，喚醒喜歡藝術的人的靈魂。

被問到藝術收藏該如何入門？陸潔民表示，很多人一開始都說：「我不懂」，但其實，好好看一幅畫、一件作品，「看久了你就懂了」。

至於如何提升藝術鑑賞能力，陸潔民說，最重要的是培養感知力、想像力與解析力，並且循序漸進。感知力是不經大腦直接感受，可以從品好酒、聽音樂、看畫展等慢慢培養。

想像力則要從生活體驗中累積，鍛練審美的特殊看法；解析力可以自問：為什麼喜歡這件作品開始，培養自己的審美觀或標準，不一定非要跟別人一樣，但一定要知道為什麼。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，陸潔民是財團法人中華民國畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官，出版作品有《JIMMY LU優游藝術路》及《陸潔民藝術收藏投資六講》等。

陸潔民對於國際化的藝術收藏與投資、亞洲藝術市場的剖析、拍賣市場觀察、藝術博覽會的發展現況、畫廊的經營模式、藝術家與市場供需等藝術領域都有深入研究；再加上在藝術市場積累超過30年的心得，都讓這場分享顯得彌足珍貴。

陸潔民是美國西北理工大學電機工程碩士，原本在美國矽谷擔任工程師，因巧遇北京畫院畫家趙秀煥老師，從此開啟優游藝術之路。

1990年赴荷蘭阿姆斯特丹梵谷美術館觀賞梵谷逝世一百周年紀念大展，更是調動起他心中對藝術有興趣的老靈魂，毅然決然從科技領域跨到藝術界，自1991年起成立藝術工作室與畫廊，從事藝術顧問與經紀人工作。

陸潔民認為：「收藏是深度的欣賞、欣賞是深度的投資、投資是深度的收藏」。他樂於向大眾分享藝術生活，在新竹IC之音廣播電台主持節目「藝術ABC」，同時也是ART TAIPEI台北國際藝術博覽會顧問、上海城市藝術博覽會顧問、深圳國際藝術博覽會顧問，推廣藝術收藏不遺餘力。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵（右）與台灣首席拍賣官陸潔民（左）合影。記者宋健生/攝影
台中市建築經營協會理事長葉昱徵（右）與台灣首席拍賣官陸潔民（左）合影。記者宋健生/攝影

工程師 美國

延伸閱讀

當年沒人買！台灣錯過草間彌生「大南瓜」 拍賣官曝祕辛

探索聚落中的地景作品 礦山藝術季

不用拚命找人生的意義！把日子過好 意義就會一步步「形成」

歷時12年研究！奇美博物館接檔特展《畫師們》早鳥開賣 四大看點搶先看

相關新聞

長榮向榮運租22萬只貨櫃2.3-9.3年 折算台幣119.5億元

長榮海運（2603）、榮運（2607）13日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向榮運子公司G...

順豐打造全台首座全自動化轉運中心 張善政盼助桃市成智慧科技新都

桃園市長張善政及市府團隊，13日參訪台灣順豐位於桃園大園的遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區近3,000坪的轉運中心，特別...

機車銷售量前三名全是它 三陽上半年市占率達40.9%

三陽工業公告第二季財報，單季營收達180.78億元，年增3.97%，稅後淨利12.83億元，年減51.91%，EPS為1...

中鋼董事會決議 發行300億元普通公司債或永續債券

中鋼（2002）董事會13日決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，最高不超過300億元，依市場狀況，得採一次或分次...

漢翔與沙鹿工會今簽署團協有分紅獎勵 1800員工好樂

漢翔公司今與沙鹿工會簽署團協，內容包括提高績效獎金、參與持股信託等分紅，產檢假8天優於勞基法，1800多名沙鹿廠員工得知...

中鋼董事會通過年度永續報告書核議案

中鋼公司（2002）13日召開第18屆董事會第13次會議，通過112年度永續報告書核議案，依照全球永續報告協會(Glob...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。