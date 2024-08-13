兩岸靚人物／海霆國際物流集團董座戴治中 看見機會 勇敢投入

經濟日報／ 林宸誼
海霆國際物流集團董事長戴治中熟悉全球海空鐵路運輸，有豐富的歐美物流經驗。記者林宸誼／攝影
海霆國際物流集團董事長戴治中熟悉全球海空鐵路運輸，有豐富的歐美物流經驗。記者林宸誼／攝影

海霆國際物流集團董事長戴治中熟悉全球海空鐵路運輸，因為豐富的歐美物流經驗，成為少數打入大陸一帶一路的台商。談及自己在物流產業超過40年的經驗，他有感而發的說：「現在很多年輕人覺得物流很無聊，但對我來說，物流很好玩的。一個行業如果要做的久，就要從中找到樂趣。」

帶路計畫 唯一台商

戴治中指出，物流在大家以往的印象裡就叫苦力，「以前擔任公會理事長時，每年3月到6月要到各大專院校，去跟應屆畢業生跟他們說什麼是物流，物流跟你們生活有什麼關係？物流有什麼發展？那個時候只有海洋大學、交通大學畢業生會進入這個行業，而當時台下同學的表情都興趣缺缺，直到新冠疫情爆發，聽到長榮海運有10個月年終，才開始受重視。」

戴治中於1984年開始創業，從海運空運開始做起，1989年到上海時，發現當時大陸僅開放美商去開設分公司，於是讓他起了赴美開設公司的想法。

1990年，戴治中將公司版圖擴展到美國舊金山，搭上美國矽谷科技業特快車。

除了歐美市場，戴治中也將事業重心拉回亞洲，接連在越南、柬埔寨等地區開設分公司；2017年，戴治中更帶領海霆國際物流前往大陸，成為「一帶一路」計畫裡第一家也是至今唯一一家台商。

戴治中表示，有朋友不明白當初他為何會選擇在黑龍江齊齊哈爾落腳。「有台灣朋友跟我說，老戴阿，你跑到齊齊哈爾那麼遠幹什麼？不會去上海或是北京開啊。我說在上海和北京輪不到我。」

歐美經驗 勝出關鍵

戴治中進一步解釋，台商參與「一帶一路」的優勢在於比陸企更國際化，儘管「一帶一路」發源於大陸，但大陸仍需要在歐洲建立據點，陸企及官員在外語能力和據點設置等經驗不夠，反觀台商很早就在歐美經營，因此在據點的建立和流程上，比大陸擁有較多優勢。

戴治中表示，先前由長榮、萬海及陽明合資成立的台北港，是要逐步取代基隆港，然而剛開始碼頭倉庫都蓋好了卻沒有貨進來，公司那時於2017年到台北港打造台灣平潭海外公共倉儲，恰巧碰上中美貿易戰，有大量貨品要進入台北港的自由貿易港區做部分組裝。「本來空空的倉庫，現在已經開始擴建第二期、第三期的倉庫，所以只要看到機會在哪裡，就勇敢投入。」

而福建平潭的項目一開始不受福建廈門和金門重視，戴治中提到，當時金廈小三通太方便了，沒把平潭項目放在心上，沒料到新冠疫情導致金廈小三通整整停了三年，「金門和廈門後悔死了，眼看著平潭的客貨兩用輪，從小船已經開到大船，整個進台灣的跨境電商裡面大概有六到七成都是海運。」

由於大陸市場龐大，經濟環境愈來愈好，民眾生活已從溫飽到追求精緻品質，對肉品與冷鏈食品的需求更大，然而大陸本土肉品供應鏈不足，也因此大量從歐美進口，包括歐洲前三大肉品商的丹麥皇冠食品集團（Danish Crown）、荷蘭維揚食品集團（Vion Food）、德國滕尼斯食品集團（Tonnies）都已經進入大陸市場。

由於歐洲企業對品質控管與商業習慣，要求同樣在歐洲的物流服務商N&K Spedition，到大陸建立品管嚴格的一站式標準化冷鏈物流服務，避免因大陸本土物流服務商在營運冷鏈物流服務過程，因各地區品管不一的疏漏，導致生鮮品質不佳而造成的損失，於是與20多年業務合作夥伴兼革命感情的海霆合作。

歐洲冷鏈 移植亞洲

雙方在2019年共同出資成立「中丹寶冷鏈物流（上海）有限公司Euro–Asia Cold Chain Logistics」，正式進軍大陸市場，未料到2020年初就遇上新冠疫情，戴治中當機立斷立刻將整套歐洲冷鏈物流系統移植到亞洲來，經過三個多月的時間磨合終於上線。「我們在短短的二年多時間，從一座倉庫變成25個倉庫。」

戴治中表示，源源不斷的訂單，向所有人展現物流產業巨大的發展潛力，系統上線後，大陸、台灣、歐洲系統全部同步，從倉庫的溫度控管、貨物進出、車隊管理都完全做到線上管理，但由於具備世界最高水平的歐洲冷鏈物流技術搭配物聯網系統，能夠透過線上管理掌管中丹寶整個大陸及亞洲所有業務。

上海 台商

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