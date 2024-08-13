古書今贏／女性出頭 跳脫框架

以前男性年紀大了，肩膀上扛著兩根扁擔，自稱為老夫，現代女性強了，接了一根扁擔過來，可稱為老大。久占職場的男性，在意興風發之餘，通常會自謙成功的男人，背後一定有位女性，這位女性若非來幫助自己，便是來推動自己。

隨著社會變革，女性的實力不容小覷，擺脫全職主婦身分之後，也成為家庭經濟支柱。

以微型企業來說，夫妻共同打拚者，在實質上負有決策執行權力者，女性約占六成以上，成為小型企業後，則略退居五成，主要是擔任後勤財務管理工作；待組織規模擴充為中型企業，因為涉及多種因素，甚至包含管理衝突，約降到四成，此時為夫妻分工管理制度。

直到組織躍居集團企業，職位高低和性別已經不是絕對關係，女性經理人人才輩出，且有成長趨勢，無論性別皆不必妄自菲薄。

某次課程，在座泰半是女性主管，在互吐苦水過程認為：侷限女性進步的，並非是社會不平和框架，而是自我設限和習於安逸，形成下列九共識：

一、願意跳脫安逸環境，扛下責任接受挑戰，心智成長不退化。

二、具備學習動機動力，放棄當酸民發牢騷，良師益友當模範。

三、建立持續性的目標，付諸行動全心投入，絕不中輟半途廢。

四、樂於促進關係和諧，同時能夠獨處慎獨，不閒聊亂和稀泥。

五、認清事務實際本質，具備受挫應變能力，追根究柢解問題。

六、發生紛爭探究原因，不自虐和勉強妥協，其實是心有未甘。

七、掌握關鍵善用時間，接受評議排除瑣碎，功到渠成事功倍。

八、除非必須守候等待，否則隨時保持迎戰，不讓機會隨風過。

九、同仁相處支持協助，溫暖同理能被信賴，成為可託付的人。

除了以上九項，更要把占便宜視為大患，因為眼前利益固然誘人，短視的背後一定是大陷阱。

漢朝應劭《風俗通》「東食西宿」的故事很有意思：戰國時代齊國有位女子，同時有兩名男子追求，東家的男子富而醜，西家的男子貧而美。

女子父母尊重女兒意見，問她想嫁到哪一家，偏偏女兒不回答，父母只好告訴她，如果喜歡哪一家，就伸出哪條手臂。沒想到女兒把雙臂都伸出來，父母追問後回說：「我想兩家都嫁，嫁到東家吃飯，嫁到西家過夜。」

天下沒有白吃的午餐、免費的客房，以往性別平等倡議，大多著重在性別權力地位平等，很少提醒如何自我覺察本身資格與貢獻，做到與他人平起平坐。

無論任何性別，不須力求完美，但必須做好自我要求，扮演好在社會、家庭中的一切角色，有了積極開放的心胸，自然處在平等平衡狀態。