量子覺知手札／由己而人 避免衝突

許多的專家均認為我們掌控理性思考、邏輯意識的大腦外皮層，比起大腦其他部位要大許多的原因是為了處理日常生活中複雜的人際關係。因此，被稱為社交腦的它和負責回憶、直覺、潛意識及生存等功能的情緒腦（又稱情感腦）在功能上並不相容，處理的訊息差異性也極大。

不過令人吃驚的是，大腦外皮層雖然大，但要應付人際關係中最常見的衝突也常常是窘態畢露。

在以前，因為一切都講求對事不對人，所以許多針對化解衝突現象的有效的做法被陸續地提出。不過在量子覺知時代中，由於個人的主觀意識決定了外顯的言行及對客觀世界的解讀，所以，那些傳統的解決方案是不是變成了表面功夫，甚至造成了更多的誤會（如互動、公平、意圖這種主觀上的認知），就不得而知了。

譬如在工作中遭遇了員工之間的衝突，主管雖然可針對問題提出個人的解決之道，再以公開及參與的態度來處理彼此間的爭執，修補受影響的信任，但是在一切都不確定，而衝突原因又有無限可能的當下，我們是否真的解決了問題來源其實並不明朗。

雖然如此，影響力大的量子觀察者效應倒是提供了一個由己而人，可有效避免衝突發生的概念。

倘若我們能隨時真誠地面對自己最終的欲望及願力，再以當下實際目標及行為是否和願力共振為依據，全然地察覺相關的情緒，就能判斷自己對客觀處境的看法。

如果感受不佳但願意運用個人的覺知來調整自己的意識與做法，並能重新獲得快樂的感受，就能降低個人和外界衝突的機率。畢竟，意識決定言行、言行影響互動，衝突發生與否就看自己的選擇了。