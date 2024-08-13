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中華開發資本與日本政府基金 成立跨境創新基金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中華開發創新加速器與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，出席貴賓（右至左）：開發創新管理顧問總經理郭大經、KKday創辦人暨執行長陳明明、奇景光電共同創辦人暨執行長吳炳昌、中華開發資本總經理南怡君、臺北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、國發基金代理執行祕書汪庭安、Cool Japan Fund代表取締役社長暨CEO 兼 COO 川崎憲一、精誠資訊日本事業發展處經理陳祺允、Cool Japan Fund 執行役員佐野一士。圖／開發資本提供
中華開發創新加速器與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，出席貴賓（右至左）：開發創新管理顧問總經理郭大經、KKday創辦人暨執行長陳明明、奇景光電共同創辦人暨執行長吳炳昌、中華開發資本總經理南怡君、臺北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、國發基金代理執行祕書汪庭安、Cool Japan Fund代表取締役社長暨CEO 兼 COO 川崎憲一、精誠資訊日本事業發展處經理陳祺允、Cool Japan Fund 執行役員佐野一士。圖／開發資本提供

開發金控子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問與Cool Japan Fund，今天宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，為開發資本第一支跨足東北亞的海外基金，由開發資本、台日雙方政府基金（即國發基金及Cool Japan Fund）以及台灣產業界，如奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7,500萬至一億美金，目前已達首輪關帳金額6,200萬美金。

開發資本總經理南怡君表示，近年來台灣新創在國際舞台嶄露頭角，例如每年在美國華盛頓特區舉辦的全球新創競賽SelectUSA Tech，2022年醫療科技及網路安全二大領域全球冠軍即由台灣團隊囊括，今年台灣更有9家新創企業入圍分組決賽，其中3家分別獲選健康科技領域及開放科技領域TOP3，為全球最佳成績。南怡君也表示，協助本土及台籍背景企業家及創業家「在地創生、展業八方」，是開發資本的理念，期待可以成為台灣新創進軍全球的重要推手，開發跨境創新基金即為適例。

Cool Japan Fund CEO兼COO川崎憲一也指出，透過跨境創新基金，日本和台灣的新創公司將在食品、媒體內容、生活方式和旅遊等各個領域合作，為兩地的發展做出貢獻。

自去年三月成立至今的創新加速器日本辦公室已然成為台日新創交流平台，更是台灣新創產業前進日本的起點。開發創新基金總經理郭大經指出，去年首先成立日本創新加速器空間提供台日雙方新創業者落地相關服務及產業交流，今年進一步成立台日基金，成立的願景是打造一個台日新創共同市場。

郭大經進一步分析，開發跨境創新基金的重要的目標是協助新創國際化。新創開打國際盃最需要的資源包括資金及在地人脈網絡。在地資源相對困難而且重要，找到對的合作夥伴，即為落地最重要的入門磚。中華開發除了提供資金，也為台日雙方找到關鍵的合作夥伴。

在中華開發的關係網絡串連下，日本政府基金Cool Japan Fund、台灣政府國發基金及產業投資人，代表的是台灣在地資源與日本落地資源的結合，將有效促進台日新創及大型企業進行產業創新與交流。

開發跨境創新基金期望打造一個全新的台日新創共同市場，讓台灣新創公司在成立的第一天，就可以把日本當作HOME MARKET，而日本新創則因為台日文化及地域優勢，可以把台灣作為出海的第一站，進而攜手台灣新創進軍國際。

郭大經說明，開發跨境創新基金看好日本新創投資領域包括移動互聯網（Mobile commerce）、數位轉型（Digital transformation）、人工智慧/區塊鏈（AI/Blockchain）及生活產業（Life Style）等。郭大經也指出，日本投資界看好台灣的是科技相關產業，而台灣看好日本的是生活服務相關產業，開發跨境創新基金將結合各方資源，打造台日新創界最完整的資源平台及跨境共同市場。

國發基金 日本

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