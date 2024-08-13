網路家庭再收賠錢業務 8月底停止PChome泰國購物服務

網路家庭集團董事會今天通過半年報與第2季財報，也針對電商本業外轉投資再做整理。宣布將於8月底終止旗下PChome Thai泰國購物的服務，未來規劃逐步將跨境購物服務整合至PChome 24h購物內，強化B2C電商事業的商品力及服務競爭力，提供消費者更便捷的跨境購物選擇，力求持續有感升級消費者的購物體驗。

PChome Thailand是網路家庭與新金寶集團旗下泰國上市公司泰金寶科技成立的C2C電商平台，2016年取得當地金流執照，2022年還擴大成為台灣消費者採購泰貨的平台。根據網路家庭2023年年報，轉投資持股66.25%的網家PChome Thailand（泰國）公司虧損1,056萬元，網家（8044）需認列681萬元損失。2022年則虧損2,754.6萬元，網家認列1,824.9萬元損失。

網家近兩年來持續關掉不獲利的業務，2023年先關閉與日商合作的服飾電商MiTCH，再收掉東南亞跨境業務 PChomeSEA，當時表示PChome Thai泰國購物服務將保留，更專注資源在此業務發展，不過也因連續虧損，難逃關閉的命運。

目前網路家庭聚焦金融科技、交易市集轉型與日本跨境營運，金融科技上半年累計營收10.42億元，年成長率達19.7%，業務發展及獲利動能穩健向上。金融科技事業提供包含支付、分期、錢包、保險科技等多元FinTech產品服務，下半年將進一步擴展服務應用場景。

交易市集包括商店街與露天市集的組織架構調整及業務整合後，交易市集部門優化其營運效率，今年上半年的營業利益大幅年增36.7%。露天市集也在7月宣布與CYBERBIZ展開策略合作，建立新的商業模式，推出平台＋品牌官網雙平台開店服務。

日本跨境代標代購電商比比昂的營業規模與獲利表現穩健成長軌道上。6月新宣布進駐全家會員App開設「比比昂日貨專區」，突破現存跨境電商與便利商店業者的取貨合作，打造出市場首見的便利商店跨境購物服務。