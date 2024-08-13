Meta「Llama 3.1影響力獎金計畫」全球申請開跑

Meta今年7月推出目前最強大的開源大型語言模型Llama 3.1，鼓勵開發者運用新模型，為教育、環境與開放創新等議題發揮有益社會發展的應用，Meta啟動新一輪「Llama 3.1 影響力獎金計畫」，即日起至11月22日前報名申請，有機會獲得高達50萬美元獎金。

Meta統計，Llama所有版本至今已有超過 3 億次下載，「影響力獎金計畫」啟動以來收到來自90多個國家共800多件專案。第一屆計畫有 Llama 打造的數學教師智慧助理、幫助孕婦取得即時健康諮詢等多元應用；第二屆正式開跑，歡迎所有企業、非營利組織、學術研究機構等各界團體申請以 Llama 3.1 探索經濟發展、科學及創新、公共服務、教育及技能培養等領域，解決區域挑戰、促進整體社會共好發展。

Ｍeta也鼓勵有意願參與提案的台灣開發者，以相同計畫在8月23日前報名「亞太區Meta Llama黑客松競賽」，參與的開發者將於台灣選拔賽先發表提案，最終入圍代表將前往新加坡參加決賽，並與國際開發者專家與社群交流，最高將獲10萬美元獎金。