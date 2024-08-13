順豐打造全台首座全自動化轉運中心 張善政盼助桃市成智慧科技新都

桃園市長張善政及市府團隊，13日參訪台灣順豐位於桃園大園的遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區近3,000坪的轉運中心，特別關注AI智慧物流方面的投入與應用，期盼透過拋磚引玉方式，吸引更多企業加入，讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。

台灣順豐耗時近5年、投入近新台幣1億元，透過智慧物流科技設備，打造全台首座兼具跨境物流與台灣宅配服務的全自動化轉運中心，提供一站式物流解決方案，協助企業提升競爭力。

桃園市坐擁全世界貨運量排名前10的國際機場，也是台灣唯一可進行快遞清關的場地，與全台首座航空貨運園區兼自由貿易港區的遠雄航空自由貿易港區公司合作，透過該園區便捷的通關優勢及位處桃園機場管制區的優越地理位置，將大幅提升整體貨件運轉效率。

台灣順豐全自動化轉運中心於2023年第4季正式啟用，為地上三層的獨立快遞通關倉庫，建物涵蓋進出口通關區、自動化分檢作業區、運營/關務辦公區域，整體場域空間為過往轉運中心的2倍。

台灣順豐總經理潘逸俊指出：「整體貨件透過全自動的分揀設備，每小時貨件處理量達1萬7,400件，運轉效率為過往的4倍。」透過系統掃描即時辨別貨件位置、尺寸重量，最後依配送目的地，自動分撥到所屬位置格口。

潘逸俊強調，全自動化不僅提升貨件處理效率，另一大優勢為人力可以更加精實運用，整體作業流程可以減少20%的人工作業時間成本。不僅緩解物流業長期缺工問題，也將支持日益增加的國際快遞服務需求。

張善政表示，桃園產業鏈完整且多元，透過市府投資服務中心提供「全生命週期服務」持續完善投資環境，讓桃園市成為企業的進駐唯一首選，同時肯定台灣順豐選擇在桃園投入智慧物流，期盼透過拋磚引玉方式，吸引更多企業加入，讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。

遠雄自貿港董事長葉鈞耀指出，與專業跨境物流服務商台灣順豐合作，將遠雄自貿港建構成台灣前往大陸、國際快遞貨物集散地，提升台灣企業對外競爭優勢。

因應疫情影響改變整體市場環境，全球經濟版圖重組，台灣企業尋求進入國際市場的需求增加，台灣順豐除專注於中港澳快遞服務之外，也持續開拓國際快遞服務，今年更積極拓展東北亞、東南亞新興市場，持續調整運力效能，包含開設直飛航班、推出大型重貨等多元化服務。