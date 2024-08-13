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機車銷售量前三名全是它 三陽上半年市占率達40.9%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽上半年機車銷售持續獨走，市占率超過40%，每股賺3.37元。圖為三陽董事長吳清源。圖／本報系資料照片
三陽上半年機車銷售持續獨走，市占率超過40%，每股賺3.37元。圖為三陽董事長吳清源。圖／本報系資料照片

三陽工業公告第二季財報，單季營收達180.78億元，年增3.97%，稅後淨利12.83億元，年減51.91%，EPS為1.62元。三陽表示，本季四輪二輪本業穩定成長，但由於去年第二季認列部分新竹安駕中心土地建物處分利益約10.83億元，因此本期獲利較去年同期衰減。

三陽累計上半年營收348.96億元，年增6.64%，稅後淨利為26.68億元，年減26.38 %，EPS為3.37元。

二輪事業方面，三陽表示，上半年總市場累計銷售347582台，在銷售量前10中，三陽包辦金、銀、銅牌，市占金牌為SYM Jet SL+ 158，銷售24477台，市占銀牌及銅牌同為SYM平價機種迪爵車系共37281台。

此外，三陽也說，SYM Woo 115以13301台取得第七名佳績，SYM MMBCU 158以11609取得第八名，SYM活力125以10986取得第九名，SYM CLBCU 125以10007站上第十名，在的排名榜中，三陽機車共有7個車款擠進前10名，市佔率達40.9%。

而在四輪事業部分，三陽表示，上半年南陽實業代理Hyundai現代新車累計銷售高達12450台，成績創歷史新高，平均每月銷售突破2000台，年增率達到10%，也居國產品牌之冠。

三陽 營收

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