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新纖砸1000萬美元 投資首座廢紡織品閉環永續循環工廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新纖董事長吳東昇表示，Ambercycle在廢紡織品閉環永續循環解決方案的執行力，加上新纖生產優異聚酯能力，全力支援其進入量產規模。新纖/提供
新纖董事長吳東昇表示，Ambercycle在廢紡織品閉環永續循環解決方案的執行力，加上新纖生產優異聚酯能力，全力支援其進入量產規模。新纖/提供

新纖（1409）13日公告已通過向Ambercycle投資1,000萬美元，以興建首座實現廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，並強化上下游合作夥伴的關係。Ambercycle預計將於2026年開始運營首座量產工廠，進一步加強兩家公司之間的合作關係。新纖表示，此項戰略性擴張將支持紡織業的永續循環性，同時擴大下一代材料的能力，並實踐更多低碳生產。

新纖與美國Ambercycle尖端材料科學公司的合作，將有助於擴大廢紡織品回收並再製成優質材料的全球生產能力，產品品質如同原生聚酯纖維並可重新回到紡織品市場。此投資案建立在3年的雙方合作基礎上，利用Ambercycle的分子再生技術和Shinkong在優質聚酯纖維生產與豐富的市場經驗，共同生產再生cycora®紗線，並滿足對cycora®材料日益增長的需求。

新纖董事長吳東昇表示，Ambercycle在廢紡織品閉環永續循環解決方案的執行力，加上新纖生產優異聚酯能力，全力支援其進入量產規模。投資首座量產工廠不僅僅是一個戰略措施，更致力於開創減碳聚酯的未來，減碳聚酯對公司的業務至關重要，彼此的合作將進一步擴大及增進新纖向全球市場提供高機能、可永續產品的能力。

Ambercycle的聯合創始人兼執行長Shay Sethi表示，這項投資象徵著努力擴大閉環永續循環材料應用的一個重要里程碑。隨著規模擴大，將可滿足客戶日益增長的需求，並突破可持續紡織品循環生產的界限。

聚酯纖維具有優異的強度與可塑性，生產的產品，其優異的機能滿足人類的生活起居所需，是全球使用最廣的纖維，2022年產量6,330萬噸，約占全球纖維產量54%，總碳排36%。隨著越來越多的品牌尋求閉環永續循環材料以實現其可持續性目標，預計2026年對減碳聚酯的需求將達到每年約700萬噸，高於2015年的500萬噸。

新纖

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