順豐打造全台首座全自動化轉運中心 張善政盼桃市成智慧科技新都

台灣順豐耗時近5年、投入近1億元，進駐桃園大園的遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區籌建近3000坪的轉運中心，打造全台首座兼具跨境物流與台灣宅配服務的全自動化轉運中心，提供一站式物流解決方案。桃園市長張善政及市府團隊今天前去參訪，特別關注AI智慧物流方面的投入與應用，肯定台灣順豐與遠雄航空自貿港區公司合作，為物流產業注入競爭力，成為轉進亞太市場的樞紐，推動台灣企業與國際接軌。

台灣順豐全自動化轉運中心於2023年第四季正式啟用，為地上三層的獨立快遞通關倉庫，建物涵蓋進出口通關區、自動化分檢作業區、運營／關務辦公區域，整體場域空間為過往轉運中心的2倍。

台灣順豐總經理潘逸俊指出，「整體貨件透過全自動的分揀設備，每小時貨件處理量達1萬7400件，運轉效率為過往的4倍。」透過系統掃描即時辨別貨件位置、尺寸重量，最後依配送目的地，自動分撥到所屬位置格口。他說，「全自動化不僅提升貨件處理效率，另一大優勢為人力可以更加精實運用，整體作業流程可以減少20%的人工作業時間成本。」不僅緩解物流業長期缺工問題，也將支持日益增加的國際快遞服務需求

張善政今天參訪台灣順豐全自動化轉運中心，合作夥伴遠雄自貿港區公司董事長葉鈞耀也以貴賓身份受邀出席。張善政說，桃園產業鏈完整且多元，透過市府投資服務中心提供「全生命週期服務」持續完善投資環境，讓桃園市成為企業的進駐唯一首選，同時肯定台灣順豐選擇在桃園投入智慧物流，期盼透過拋磚引玉方式，吸引更多企業加入，讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。遠雄自貿港董事長葉鈞耀也表示，與專業跨境物流服務商台灣順豐合作，將遠雄自貿港建構成台灣前往大陸、國際快遞貨物集散地，提升台灣企業對外競爭優勢。