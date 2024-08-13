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中鋼董事會決議 發行300億元普通公司債或永續債券

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼。圖／聯合報系資料照
中鋼。圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）董事會13日決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，最高不超過300億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，發行期間以不超過10年為原則。

中鋼指出，發行債券目的在於充實營運資金及償還債務、支應業務擴展相關資本支出，以及轉投資事業等符合法規的範圍的中長期資金需求，以強化財務結構。

目前對於要發行的無擔保普通公司債或永續發展債券的每張面額、發行價格與發行利率等，中鋼尚未確定，但利率將視市場狀況、採有利方式發行。

中鋼 債券 公司債

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