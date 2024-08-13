落實會員權益保障 漢翔與沙鹿工會簽署團協見證勞資和諧新里程
漢翔（2634）13日與沙鹿廠企業工會完成團體協約簽署，儀式由立法委員何欣純及台中市議員周永鴻擔任見證，在主管機關勞動部關係司長王厚偉監約下，由漢翔胡開宏董事長與工會邱振銘理事長順利完成簽署。
漢翔有水湳、岡山與沙鹿三大廠區，各自有工會為員工服務，原先因故暫停會務的沙鹿工會，在今年(113)4月9日重啟運作後，首要目標就是盡速恢復會務順暢，同時投入團體協約研商，初期會務千端萬緒，但工會仍積極奔走，與資方溝通共識，目的就是落實會員權益的保障。
這份團體協約同樣包括了績效獎金的提高，還有請假制度、工作環境及延長工時給付，均優於現行法規；此外，開放勞方參與公司各功能委員會、提供員工健檢與意外險投保等。員工還能獲得獎勵金提撥的方式來參與持股信託，讓員工也是股東，共同追求成長。
董事長胡開宏說，漢翔公司本於照顧員工的立場，協商過程釋出最大的誠意，就是希望讓沙鹿工會的會員能與台中及岡山工會權益相當，享有同樣優質的保障。
本次簽訂團協，沙鹿工會特地邀請立法委員何欣純及台中市議員周永鴻擔任見證人。何委員表示，漢翔公司是台中的標竿企業，所屬地區工會更是勞資溝通的重要橋樑，出於對地方大事的關心，應邀前來見證這項勞資和諧的里程碑。
主管機關勞動部的王司長，也十分肯定漢翔公司及沙鹿工會為協約簽訂所做的努力，他認為，良好的勞動環境，也能帶動企業發展，一份好的協約，能創造雙贏局面。
這份協約還有另一項重大意義，漢翔公司先後與三個工會簽訂團體協約，代表管理階層重視工會，且工會也落實會員權益的爭取，公司與工會之間彼此尊重，理性溝通，對於企業永續將有正面助益。
漢翔公司有7千餘名員工，除了總公司台中廠區、專職發動機的岡山廠區外，位於台中海線的沙鹿廠區，其實是佔地最廣、員工人數最多的廠區。業務範疇涵蓋組裝、測試、乃至維修，更是航電與飛行的大本營。
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