快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

落實會員權益保障 漢翔與沙鹿工會簽署團協見證勞資和諧新里程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔公司今天(8/13)與沙鹿廠企業工會完成團體協約簽署。前排左起：台中市議會周永鴻議員、漢翔岡山工會林建男副理事長、漢翔台中企業工會蕭木來理事長、漢翔沙鹿廠企業工會邱振銘理事長、立法院何欣純委員、勞動部王厚偉司長、漢翔公司胡開宏董事長、漢翔公司黃淑媛副總經理、經濟部劉起孝副司長。業者提供
漢翔公司今天(8/13)與沙鹿廠企業工會完成團體協約簽署。前排左起：台中市議會周永鴻議員、漢翔岡山工會林建男副理事長、漢翔台中企業工會蕭木來理事長、漢翔沙鹿廠企業工會邱振銘理事長、立法院何欣純委員、勞動部王厚偉司長、漢翔公司胡開宏董事長、漢翔公司黃淑媛副總經理、經濟部劉起孝副司長。業者提供

漢翔（2634）13日與沙鹿廠企業工會完成團體協約簽署，儀式由立法委員何欣純及台中市議員周永鴻擔任見證，在主管機關勞動部關係司長王厚偉監約下，由漢翔胡開宏董事長與工會邱振銘理事長順利完成簽署。

漢翔有水湳、岡山與沙鹿三大廠區，各自有工會為員工服務，原先因故暫停會務的沙鹿工會，在今年(113)4月9日重啟運作後，首要目標就是盡速恢復會務順暢，同時投入團體協約研商，初期會務千端萬緒，但工會仍積極奔走，與資方溝通共識，目的就是落實會員權益的保障。

這份團體協約同樣包括了績效獎金的提高，還有請假制度、工作環境及延長工時給付，均優於現行法規；此外，開放勞方參與公司各功能委員會、提供員工健檢與意外險投保等。員工還能獲得獎勵金提撥的方式來參與持股信託，讓員工也是股東，共同追求成長。

董事長胡開宏說，漢翔公司本於照顧員工的立場，協商過程釋出最大的誠意，就是希望讓沙鹿工會的會員能與台中及岡山工會權益相當，享有同樣優質的保障。

本次簽訂團協，沙鹿工會特地邀請立法委員何欣純及台中市議員周永鴻擔任見證人。何委員表示，漢翔公司是台中的標竿企業，所屬地區工會更是勞資溝通的重要橋樑，出於對地方大事的關心，應邀前來見證這項勞資和諧的里程碑。

主管機關勞動部的王司長，也十分肯定漢翔公司及沙鹿工會為協約簽訂所做的努力，他認為，良好的勞動環境，也能帶動企業發展，一份好的協約，能創造雙贏局面。

這份協約還有另一項重大意義，漢翔公司先後與三個工會簽訂團體協約，代表管理階層重視工會，且工會也落實會員權益的爭取，公司與工會之間彼此尊重，理性溝通，對於企業永續將有正面助益。

漢翔公司有7千餘名員工，除了總公司台中廠區、專職發動機的岡山廠區外，位於台中海線的沙鹿廠區，其實是佔地最廣、員工人數最多的廠區。業務範疇涵蓋組裝、測試、乃至維修，更是航電與飛行的大本營。

漢翔公司今天(8/13)與沙鹿廠企業工會簽署團體協約，主管機關勞動部關係司長王厚偉(中)擔任監約人，胡開宏董事長(左)與工會邱振銘理事長(右)順利簽署完成。業者提供
漢翔公司今天(8/13)與沙鹿廠企業工會簽署團體協約，主管機關勞動部關係司長王厚偉(中)擔任監約人，胡開宏董事長(左)與工會邱振銘理事長(右)順利簽署完成。業者提供

勞動部 岡山 漢翔公司

延伸閱讀

漢翔與沙鹿工會今簽署團協有分紅獎勵 1800員工好樂

工會抗議資方大砍台籍船員 中運：台籍比例達8成最高

長榮航勤工會遭資方把持、技術性流會 勞動部要求桃市府輔導

代理教師不採計職前年資違憲 工會激動：無疑是一劑強心針

相關新聞

中鋼董事會決議 發行300億元普通公司債或永續債券

中鋼（2002）董事會13日決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，最高不超過300億元，依市場狀況，得採一次或分次...

漢翔與沙鹿工會今簽署團協有分紅獎勵 1800員工好樂

漢翔公司今與沙鹿工會簽署團協，內容包括提高績效獎金、參與持股信託等分紅，產檢假8天優於勞基法，1800多名沙鹿廠員工得知...

中鋼董事會通過年度永續報告書核議案

中鋼公司（2002）13日召開第18屆董事會第13次會議，通過112年度永續報告書核議案，依照全球永續報告協會(Glob...

林口躍上8字頭？ 信義房屋談支撐因素

過去新北「林三淡」重劃區因地處偏遠，房市較為冷清，還曾一度被冠上「鬼城」稱號，但今年以來，林口新市鎮位於文化三路的新建案...

台積效應？企業砸6.8億買市區千坪工業地 今年最大筆

高雄在地企業砸6.8億元買市區千坪工業地，為今年最大筆交易，一般認為是看好台積電效益，加碼布局擴大投資。

生技公司砸6.8億買高雄市區工業地 意外揭苦命駕訓班

台積電帶旺，高雄在地產業紛傳加碼投資錢進高雄，根據內政部實價登錄揭露，高雄市三民區灣興段佔地1571坪的乙工用地，今年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。