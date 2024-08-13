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東元與丹佛斯簽署MOU 拓展亞太地區重工礦業市場版圖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東元（1504）13日宣布與電機變速控制大廠丹佛斯，簽訂策略合作備忘錄(MOU)，將共同拓展亞太地區重工礦業的市場版圖；東元范炘總經理表示，因應全球能源轉型而產生對關鍵礦物資源的需求增加，東元馬達與丹佛斯變頻器的策略結合，將提供礦業客戶高效節能的動力需求，尤其針對富含鋰礦、銅礦、和鎳礦的重點國家澳洲與印尼，東元與丹佛斯將積極合作，協助礦業客戶提高營運效率和永續性。

隨著全球低碳建設的興起，包括太陽能、風能、電力驅動和燃料電池在內的綠色能源，都有大量消耗特定金屬的需求，這些被列為綠金的礦產開採，在資源豐富的澳洲與印尼，蘊藏巨大發展潛力，對於當地工業發展，甚至全球永續發展目標，都發揮著重要作用。

東元的中高壓馬達長久以來獲得礦業客戶的信任，未來與丹佛斯的策略合作案主要也將聚焦在 690V及高達1400KW 的中高壓馬達等客製化專案；而丹佛斯則主要提供可以克服嚴苛環境使用的中高壓變頻器。雙方合作提供客戶高可靠度、高效率、與高穩定性的解決方案。

雙方的合作範圍包括，提供全方位的馬達與變頻器解決方案，結合丹佛斯領先的變頻器和東元堅固耐用的馬達，為客戶提供高性能的全面解決方案；擴大市場佔有率，利用雙方現有優勢和對市場的了解，開拓澳洲和印尼礦業的新機遇； 進行聯合行銷和業務發展，共同推動整合性解決方案，並與礦業價值鏈中的利益相關者互動；強化客戶服務， 提供客戶所需的專業知識、技術和售後服務，將效能最佳化，強化客戶滿意度。

丹佛斯傳動亞太和印度地區負責人Krisada Phetsuksiri表示，此次合作體現為客戶提供完整的解決方案之承諾，這些方案有助於優化營運效率、降低能耗並提高競爭力。通過結合丹佛斯和東元的專業知識與技術，有信心為客戶創造更多價值，促進礦業的永續發展。

東元 澳洲

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