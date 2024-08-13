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東元攜手丹佛斯 拓展亞太地區重工礦業市場版圖

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
東元與丹佛斯簽署MOU，圖左為東元電機總經理范炘圖右為丹佛斯亞太與印度地區傳動事業部負責人Krisada Phetsuksiri。東元／提供
東元與丹佛斯簽署MOU，圖左為東元電機總經理范炘圖右為丹佛斯亞太與印度地區傳動事業部負責人Krisada Phetsuksiri。東元／提供

東元（1504）13日宣布與電機變速控制大廠丹佛斯，簽訂策略合作備忘錄（MOU），將共同拓展亞太地區重工礦業的市場版圖。東元電機總經理范炘表示，因應全球能源轉型而產生對關鍵礦物資源的需求增加，東元馬達與丹佛斯變頻器的策略結合，將提供礦業客戶高效節能的動力需求，尤其針對富含鋰礦、銅礦、和鎳礦的重點國家澳洲與印尼，東元與丹佛斯將積極合作，協助礦業客戶提高營運效率和永續性。

隨著全球低碳建設的興起，包括太陽能、風能、電力驅動和燃料電池在內的綠色能源，都有大量消耗特定金屬的需求，這些被列為綠金的礦產開採，在資源豐富的澳洲與印尼，蘊藏巨大發展潛力，對於當地工業發展，甚至全球永續發展目標，都發揮著重要作用。東元的中高壓馬達長久以來獲得礦業客戶的信任，未來與丹佛斯的策略合作案主要也將聚焦在690V及高達1400KW的中高壓馬達等客製化專案；而丹佛斯則主要提供可以克服嚴苛環境使用的中高壓變頻器。雙方合作提供客戶高可靠度、高效率、與高穩定性的解決方案。

雙方的合作範圍包括，提供全方位的馬達與變頻器解決方案，結合丹佛斯領先的變頻器和東元堅固耐用的馬達，為客戶提供高性能的全面解決方案。擴大市場占有率，利用雙方現有優勢和對市場的了解，開拓澳洲和印尼礦業的新機遇。進行聯合行銷和業務發展，共同推動整合性解決方案，並與礦業價值鏈中的利益相關者互動。強化客戶服務，提供客戶所需的專業知識、技術和售後服務，將效能最佳化，強化客戶滿意度。

丹佛斯傳動亞太和印度地區負責人Krisada Phetsuksiri表示，此次合作體現了我們致力於為客戶提供完整的解決方案之承諾，這些方案有助於優化營運效率、降低能耗並提高競爭力。通過結合丹佛斯和東元的專業知識與技術，我們有信心為客戶創造更多價值，促進礦業的永續發展。

東元電機 澳洲

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