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裕民添2艘節能新船 裕永輪、裕續輪入列

中央社／ 台北13日電

裕民航運宣布，首度與新大洋造船廠合作建造4艘6萬4000載重噸極限靈便型散裝貨輪，其中2艘「裕永輪」、「裕續輪」今天進行命名與接船儀式，配合裕民船隊汰舊換新計畫，力求船隊環保轉型。

裕民航運（2606）今天發布新聞稿指出，旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造4艘6萬4000載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，其中第一、第二艘「裕永輪」（M.V. Asian Eternity）及「裕續輪」（M.V. AsianEndurance）今天在揚州舉行命名接船與命名儀式，由遠東集團董事長徐旭東主持。

裕民航運說明，裕永輪及裕續輪船長199.9公尺，船寬32.26公尺，載重噸6萬4000公噸，是新大洋造船廠與裕民航運首次合作，超前國際海事組織（IMO）船舶效率設計指數（EEDI）第3階段的節能要求，同時加裝裕民開發的船隊安全管理系統（FSM）。

裕民說明，目前船隊總噸位數有94%屬環保船，遠高於市場平均數37%，船齡平均6.4歲，也遠比散裝船市場平均12.2歲來得年輕，環保及年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。

裕民航運目前擁有海岬型（Capesize）、巴拿馬型（Panamax）、巴拿馬極限型（Post Panamax）、極限靈便型（Ultramax）、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為72艘，總載重噸位為884萬噸。

裕民 造船

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