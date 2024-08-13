中鋼董事會通過年度永續報告書核議案

中鋼公司（2002）13日召開第18屆董事會第13次會議，通過112年度永續報告書核議案，依照全球永續報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)指引，及證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製，普及營運系統與活動。

其中涵蓋「永續經營」、「氣候變遷因應與調適」、「環境及生態保護」、「企業承諾」、「社會責任」、「公司治理」及「價值創造及產業鏈提升」等7大主軸，收錄中鋼永續目標及重要執行成果。

例如：112年度中鋼已達成減碳量35.8萬公噸、自發自用綠電共5萬8,554度、製程用水回收率達98.5%，獲得碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷(Climate Change)領導等級、水安全(Water Security)管理等級之成績，期望以永續發展為本之競爭優勢，實踐永續發展之目標。

為持續提升永續資訊品質、展現落實推動ESG之承諾，本年度永續報告書首次經董事會決議通過，未來中鋼將秉持初心，回應利害關係人期許，並且作為臺灣鋼鐵業的領航者，帶動整體產業共創永續未來。