南良接單、出貨動能回溫 今年拚逐季成長

南良（5450）公告半年報，獲利較去年同期倍增，公司表示，以目前在手訂單來看，隨著終端通路逐季推動去庫存化作業，為整體紡織業產業鏈帶來回溫曙光，整體接單金額已較2024年初增加超過一成，目前訂單能見度約在3個月左右，可見來自北美、歐亞等地區的訂單出現回溫跡象，下半年營運可望穩定復甦、逐季成長。

南良第2季合併營收為6.99億元，季增16.43％、年增7.84％，稅後純益0.26億元，年增154.31％，稅後每股盈餘0.21元。累計上半年合併營收為12.99億元，年增5.5％，稅後淨利為0.64億元，年增440.59％，稅後每股盈餘0.53元，整體營運已築底翻揚。

南良表示，從第2季產品結構來看，特殊紡織複合材料、多功能黏扣帶/織帶/醫療用品類等占比分別為18.30％、43.50％，銷售金額年增率分別為18.02％、27.14％，受惠於主要客戶對於應用在奧運運動、國防用品、醫療護具、再生與環保材料等的需求大幅提振所致。

南良並公告7月合併營收達2.22億元，較上月成長3.18％，較去年同期成長22.84％；累計前七月合併營收達15.22億元，年成長7.88％。公司表示，成長動能主要來自於黏扣帶、醫療、防護用品等的需求增加，尤其是出貨至歐洲、北美、亞洲等市場的動能更為明顯。

此外，南良秉持「綠色永續環保」的理念，將其作為研發的核心導向，專注於開發以3R（Replace、Recycle、Reduce）的Eco-Family系列產品，藉此與競爭對手拉開差距、創造差異化，並持續開發出更多應用於不同領域的科技紡織產品，進一步擴展市場版圖，為未來營運增添新動能。