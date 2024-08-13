林口躍上8字頭？ 信義房屋談支撐因素

過去新北「林三淡」重劃區因地處偏遠，房市較為冷清，還曾一度被冠上「鬼城」稱號，但今年以來，林口新市鎮位於文化三路的新建案已開價8字頭，實價登錄已有7字頭，令人吃驚，信義房屋專家表示，林口新市鎮自從機場捷運通車後，林口三井Outlet、新北國際AI智慧園區、東森媒體園區等大型建設陸續進行，帶來工作機會，人口也持續移入，對房屋的需求量大於供給量，也讓房價有所支撐。

信義房屋林口站前店專員王品蒝表示，林口新市鎮範圍劃分，以離機場捷運A9林口站距離分為前段、中段、後段，目前近機場捷運站的林口新市鎮前段區域預售案開價8字頭，實價登錄紀錄已有7字頭，在地居民都跌破眼鏡；支撐此房價的因素來自地段與建設，有公車轉運站、林口三井Outlet，加上東森媒體園區已經蓋到10幾層樓，未來發展與生活機能都已可預期。

而若位於大林口後段區域，有新北國際AI智慧園區題材，並有元智大學與亞東醫院共設醫學大學，使得後段的預售屋行情已有60~65萬元之間，相較之下，前段區域已有7~8字頭，已不意外。

王品蒝分析，去年8月以來，新青安政策讓市場大幅熱絡，中古屋市場供給量少，大量的買方轉往預售屋，不少案場都有排隊的情形，預售屋的價格開高，也帶動中古屋行情，今年上半年有一個位於Outlet對面、屋齡7年的小坪數物件成交76萬元，也提升買賣雙方的認知。

王品蒝表示，目前區域內屋齡10年內的社區大樓、50坪以下的物件，普遍單價行情62~68萬，50坪以上的物件，單價60萬以上；而屋齡10年以上的社區大樓，50坪以下的物件，單價行情50~55萬，50坪以上的物件，單價行情48~53萬。

王品蒝說明，過去林口新市鎮因為機場捷運未通車，加上重劃區正在發展中，生活機能都不見得完善，因此住的人口並不多，但這幾年隨著機場捷運通車，公共工程、大型建設持續進行，為在地增加就業機會，因此人口持續移入，活絡房市。

再加上購屋族群以外地客群居多，看過雙北區域後，發現雙北地區房價漸高，林口新市鎮道路統一規劃、街廓整齊，生活環境也很舒服，目前房價基期相較於新北板橋、永和等地一圈區域仍低，因此人口持續移入，為當地房市增添動能。