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台積效應？企業砸6.8億買市區千坪工業地 今年最大筆

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
台積效應？企業砸6.8億買市區千坪工業地，今年最大筆。
台積效應？企業砸6.8億買市區千坪工業地，今年最大筆。

高雄在地企業砸6.8億元買市區千坪工業地，為今年最大筆交易，一般認為是看好台積電效益，加碼布局擴大投資。

上市企業主管說，房地產價格一直漲，表面看大家都很高興，但是居住與生產空間成本愈來愈高，相對產業競爭力就會受到壓縮，對經濟發展恐造成影響，這種情況是好是壞很難說。

台灣房屋表示，根據內政部實價登錄揭露，高雄市三民區灣興段佔地1571.2坪的乙工用地，今年3月以每坪單價43.6萬元，合計總價6.8億元成交，買家為高雄在地生技公司，而該筆交易成為今年高雄總價最高、面積最大的工業地交易。

據了解，該筆土地原地主為余姓等多名自然人共有，土地現況目前仍由三地集團旗下的汽車駕訓班營業中，巧合的是，該駕訓班最早是設立在距離現址約1公里遠的99期市地重劃區預定地，不過隨土地進入重劃開發，該地已由建商插旗，因此2022年時被迫搬遷至現在的新址，才遷移不到2年，目前所在地又被地主給高價賣了。

台灣房屋高雄7+1工商加盟店店長郭錫斌表示，該筆土地鄰近自由一路與龍德新路，跨過愛河就是萬豪酒店與義享天地商圈，區段受惠輕軌機能及龍德新路東延民族一路，大幅提升商圈機能優勢，周邊亦具備龍華段自辦重劃區、99期、107期市地重劃區利多，為未來矚目發展區段之一。

在地企業加碼布局不只一樁，知名上市遊艇大廠上半年斥資12億元，買下前鎮區建坪762.7坪、佔地近5千坪的工業廠房，做為擴廠準備用地。另有知名磁磚業者也以2.6億元，買下工廠現址658坪土地的所有權，為長期深耕做準備。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄產業建設議題豐沛，除了吸引外資、外地企業錢進高雄，也讓不少在地企業看旺未來加碼布局，積極購地、設廠，擴大產能長期深耕，同時，因央行祭出信用管制政策，針對工業區閒置土地抵押貸款限縮至4成，且須檢附具體興建計畫，並切結於1年內動工開發，如未照計畫，恐遭銀行調高貸款條件甚至提前收回貸款，相對也推促囤地地主加速重整資產，換取現金入袋為安。

布局 重劃區 駕訓班

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