益得與北美公司簽鼻噴劑開發合約 將推2-3個鼻噴劑產品

益得（6461）近日宣布，已經與某北美公司簽署旗下鼻噴劑SYN021共同開發合約，交出第一張成績單，未來計畫推出2至3個鼻噴劑產品。根據IQVIA統計，此一品項藥品在美國年銷售額高達5,600萬美元（約新台幣18.3億元），更有機會挑戰7.3億美元的鼻噴市場（約新台幣240億元）。

由於鼻噴劑市場成長快速，益得也已經完成鼻噴劑產品線，年產能達千萬劑，以滿足未來市場需求。在鼻噴劑產品到位後，益得產品線已涵蓋下呼吸道的定量吸入劑(MDI)以及上呼吸道的鼻噴劑，產品線完整，可收營運綜效。隨著各項產品陸續取證上市，也將帶動營收持續成長。

益得為台灣唯一且全球少數擁有吸入劑開發及製造能力，且可提供CDMO服務的特色藥廠(specialty pharma)。吸入劑與鼻噴劑都是呼吸道用藥，兩者均具有相當高的研發與製造門檻，全球有能力開發與生產的公司相當有限。

根據 Visiongain 估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020至2030年間，可望以5%年複合成長率成長。至於鼻噴劑，根據IQVIA銷售數據，全球銷量接近36億美元（約新台幣1,180億元），且逐年成長。根據市調調研機構Future Business insights報告，2022年鼻噴劑市場規模為253億美元，預計將從2023年的274.7億美元成長到2030年的495.4億美元，2023至2030年複合年成長率8.8%。 2022年北美佔全球市佔率44.11%。

益得開發的第一個複方鼻噴劑SNY021，根據IQVIA估計，其美國市場規模約為5,600萬美元，由於成長快速，未來市場規模可達7.3億美元。

益得已經針對市場規模較大的下呼吸道吸入劑，開發了數款MDI學名藥產品，且陸續成功取證。至於成長較快的鼻噴劑部份，益得也將依循下呼吸道吸入劑開發模式，陸續推出產品線，進軍歐美市場。由於市場需求強勁，益得開發的SYN021也很快就獲得某北美公司青睞簽約合作開發，進軍規模龐大的北美市場。

隨著產品陸續上市帶來營收，益得將進入產品收割期。去年12月，益得即以複方下呼吸道吸入劑SYN011成功插旗加拿大，以加國每年吸入劑近千萬支需求計算，其市場規模約新台幣12億元左右，並有望於今年送件美國；而益得首支獲准上市的複方 MDI 吸入劑產品欣必復Synbufo，也已經於2022年 9 月成功取得台灣藥證，且獲得澳門上市許可，將陸續向東協國家及南美洲申請上市。未來鼻噴劑產品線陸續開發到位後，更將如虎添翼，完整益得呼吸道產品線，競逐全球上兆元新台幣呼吸道商機。