CRIF 電動車市場調查 台灣充電樁比例僅39.7：1

電動車產業正在蓬勃發展，各國紛紛推出支持政策，推動電動車市場成長。CRIF中華徵信所首度公布的調查發現，台灣在充電樁市場發展上面臨電動車與充電樁的成長不成比例，以及家用充電樁設置昂貴且耗時兩大問題。

CRIF觀察到，台灣目前在充電樁發展方面遇到兩個主要問題：電動車與充電樁的成長不成比例以及家用充電樁設置昂貴且耗時。截至2024年5月，台灣電動車占比約為2.12%，但電動車的年複合成長率高達10.44%，遠勝於一般車輛的0.98%。另外，近年電動車價格也下降近30%，提升消費者的購買意願。根據調查報告，有超過七成的人表示未來3-5年內打算購買電動車，但要滿足電動車市場需求，台灣的充電樁數量仍遠遠不足。依據公路總局數據及歐盟建議，電動車與充電樁的比例應為10：1，而目前台灣的比例則為39.7：1。

另一方面，CRIF也針對已購買電動車的消費者做了調查，電動車車主使用家用充電的比例高達八成，然而僅有兩成多的車主住宅社區內有附設充電樁，有近六成的車主需要自行購買並安裝。自行購買充電樁不僅花費高昂，與管委會來回溝通的時間也需要1-2年，成為許多電動車主購買電動車後遇到最大的痛點之一。如果台灣要持續朝向電動車普及化的目標邁進，充電樁的設立以及完善配套措施是一項迫在眉睫要解決的問題。

台灣有越來越多業者加入充電樁市場，涵蓋能源、服務以及跨產業等多個領域。根據CRIF的調查，業者對充電樁市場的未來發展持樂觀態度。雖然現階段台灣的電動車市場尚未完全成熟，但CRIF指出，相較於另一種新能源氫能車，由於台灣缺乏足夠的配套設施和資源，其發展阻礙較大，電動車仍是台灣未來主要發展的能源汽車，在未來五年內具備強勁的成長潛力。

對於投注電動樁周邊產業的業者而言，需求量上升的同時，市場仍有兩大挑戰。首先以目前國內現有電動車總數及車廠配套措施而言，需要自行採購充電樁或使用第三方充電服務的整體規模仍不足以支撐整個商業模式。第二是近年進入充電樁市場業者眾多，在未商轉獲利的狀況下，即面臨激烈競爭，加大了業者的投入門檻。

CRIF指出，現階段投入台灣電動樁市場的業者，除純硬體供應商或提供安裝服務等業者外，多數業者現階段多仍未有直接獲利，相關營運服務商多仍處於布局中長期商機為主，也因此市場上常見各種策略聯盟，透過不同優勢結合，降低營運成本及快速擴大目標客戶的心占率，為將來的市占率布局。